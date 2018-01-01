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    Ще один нападник «Динамо» може продовжити кар'єру в Туреччині

    «Трабзонспор» вже почав переговори по трансферу
    Нападник «Динамо» Дьємерсі Мбокані потрапив в сферу інтересів «Трабзонспора». Про це повідомляє Ajansspor. Турецький клуб звернув увагу на 32-річного конголезця після зриву переговорів з форвардом «Лас-Пальмаса» Лоїком Ремі. Зазначається, що «Трабзонспор» вже почав переговори по трансферу. Раніше
    • Сьогодні, 10:13
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    Дьємерсі Мбокані. Фото: ФК Динамо
    Дьємерсі Мбокані. Фото: ФК Динамо

    «Трабзонспор» вже почав переговори по трансферу

    Нападник «Динамо» Дьємерсі Мбокані потрапив в сферу інтересів «Трабзонспора».

    Про це повідомляє Ajansspor.

    Турецький клуб звернув увагу на 32-річного конголезця після зриву переговорів з форвардом «Лас-Пальмаса» Лоїком Ремі.

    Зазначається, що «Трабзонспор» вже почав переговори по трансферу.

    Раніше повідомлялося про інтерес до Мбокані з боку «Антверпена» і «Андерлехта».

    Нагадаємо, контракт нападника з «Динамо» закінчується влітку 2018 року.

    Як відомо, на початку цього тижня в чемпіонат Туреччини перебрався екс-динамівець Артем Кравець, який став гравцем «Кайсеріспора».

    Джерело: ua.tribuna.com

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