Ще один нападник «Динамо» може продовжити кар'єру в Туреччині

«Трабзонспор» вже почав переговори по трансферу

Нападник «Динамо» Дьємерсі Мбокані потрапив в сферу інтересів «Трабзонспора». Про це повідомляє Ajansspor. Турецький клуб звернув увагу на 32-річного конголезця після зриву переговорів з форвардом «Лас-Пальмаса» Лоїком Ремі. Зазначається, що «Трабзонспор» вже почав переговори по трансферу. Раніше