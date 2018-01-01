Ще один нападник «Динамо» може продовжити кар'єру в Туреччині
- Сьогодні, 10:13
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Дьємерсі Мбокані. Фото: ФК Динамо
«Трабзонспор» вже почав переговори по трансферу
Нападник «Динамо» Дьємерсі Мбокані потрапив в сферу інтересів «Трабзонспора».
Про це повідомляє Ajansspor.
Турецький клуб звернув увагу на 32-річного конголезця після зриву переговорів з форвардом «Лас-Пальмаса» Лоїком Ремі.
Зазначається, що «Трабзонспор» вже почав переговори по трансферу.
Раніше повідомлялося про інтерес до Мбокані з боку «Антверпена» і «Андерлехта».
Нагадаємо, контракт нападника з «Динамо» закінчується влітку 2018 року.
Як відомо, на початку цього тижня в чемпіонат Туреччини перебрався екс-динамівець Артем Кравець, який став гравцем «Кайсеріспора».
Джерело: ua.tribuna.com