Євген Ткачук виступатиме за «Шахтар» із Караганди

26-річний український захисник Євген Ткачук підписав контракт із казахським «Шахтарем» із Караганди, повідомляє офіційний сайт клубу. Фінансові умови угоди та термін дії контракту поки залишаються невідомими. Ткачук першу частину сезону 2017/18 провів у складі кам'янської «Сталі». За «сталеварів» центрбек



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Євген Ткачук (у центрі). Фото ФК «Шахтар»

Євген Ткачук виступатиме за «Шахтар» із Караганди

26-річний український захисник Євген Ткачук підписав контракт із казахським «Шахтарем» із Караганди, повідомляє офіційний сайт клубу.

Фінансові умови угоди та термін дії контракту поки залишаються невідомими.

Ткачук першу частину сезону 2017/18 провів у складі кам'янської «Сталі». За «сталеварів» центрбек зіграв 11 матчів в осінній частині першості.

Два тижні тому захисник поїхав разом із командою на тренувальні збори до Туреччини, але тепер перейшов до іншої команди.

Євген Ткачук є вихованцем запорізького футболу. Він вже має досвід виступів у чемпіонаті Казахстану. Минулого року Ткачук виступав за павлодарський «Іртиш», інформує «Футбол 24».

Нагадаємо, Володимир Аржанов проходить перегляд в клубі з Казахстану.