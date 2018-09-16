Ще один український футболіст став легіонером



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото взяте з ресурсу goldtalant.com.ua

Молодий талант київського «Динамо» поїхав рятувати грецького аутсайдера

«Динамо» продовжує відпускати молодь. Цього разу киян покинув півзахисник Владислав Наумець. Українець не затримався на батьківщині, і вже представлений своїй новій команді - грецькій «Яніні».

Представляє у національному чемпіонаті команда однойменне місто. Клуб вже офіційно представив українського новачка. Контракт підписаний до літа 2021 року.

Наумець так і не зіграв в УПЛ жодного матчу. Минулий сезон відбігав у чемпіонаті U-19, став його третім бомбардиром - 11 голів у 23-х зустрічах (стільки ж у Кащука з «Шахтаря», але матчів менше), а разом з «Динамо» і переможцем.

Крім того Наумець з'являвся на полі в одному поєдинку чемпіонату U-21.

Джерело: GoldTalant