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    Ще один український футболіст став легіонером

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    Фото взяте з ресурсу goldtalant.com.ua - Ще один український футболіст став легіонером
    Фото взяте з ресурсу goldtalant.com.ua

    Молодий талант київського «Динамо» поїхав рятувати грецького аутсайдера

    «Динамо» продовжує відпускати молодь. Цього разу киян покинув півзахисник Владислав Наумець. Українець не затримався на батьківщині, і вже представлений своїй новій команді - грецькій «Яніні».

    Представляє у національному чемпіонаті команда однойменне місто. Клуб вже офіційно представив українського новачка. Контракт підписаний до літа 2021 року.

    Наумець так і не зіграв в УПЛ жодного матчу. Минулий сезон відбігав у чемпіонаті U-19, став його третім бомбардиром - 11 голів у 23-х зустрічах (стільки ж у Кащука з «Шахтаря», але матчів менше), а разом з «Динамо» і переможцем.

    Крім того Наумець з'являвся на полі в одному поєдинку чемпіонату U-21.

    Джерело: GoldTalant

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