Ще один відомий американський боксер планує отримати російське громадянство

Багаторазовий чемпіон вирішив зайнятися бізнесом

Знаменитий американський боксер Флойд Мейвезер прибув до Росії з діловим візитом і заявив, що хоче отримати російське громадянство. Про це повідомляє видання «Вести». «Я сподіваюся отримати російське громадянство. Сьогодні у мене вже була можливість подивитися житло, яке може стати моїм новим будинком в Росії, але на все



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Флойд Мейвезер

Багаторазовий чемпіон вирішив зайнятися бізнесом

Знаменитий американський боксер Флойд Мейвезер прибув до Росії з діловим візитом і заявив, що хоче отримати російське громадянство.

Про це повідомляє видання «Вести».

«Я сподіваюся отримати російське громадянство. Сьогодні у мене вже була можливість подивитися житло, яке може стати моїм новим будинком в Росії, але на все потрібен час», - сказав Мейвезер.

Нагадаємо, раніше російське громадянство отримав ще один знаменитий американський боксер - Рой Джонс.

Зазначимо, що багаторазовий чемпіон світу, який не програв жодного бою на рингу, вже завершив кар'єру і має намір зайнятися бізнесом.