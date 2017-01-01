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    Ще один відомий американський боксер планує отримати російське громадянство

    Багаторазовий чемпіон вирішив зайнятися бізнесом
    Знаменитий американський боксер Флойд Мейвезер прибув до Росії з діловим візитом і заявив, що хоче отримати російське громадянство. Про це повідомляє видання «Вести». «Я сподіваюся отримати російське громадянство. Сьогодні у мене вже була можливість подивитися житло, яке може стати моїм новим будинком в Росії, але на все
    • Сьогодні, 09:50
    • Розсилка
    Флойд Мейвезер
    Флойд Мейвезер

    Багаторазовий чемпіон вирішив зайнятися бізнесом

    Знаменитий американський боксер Флойд Мейвезер прибув до Росії з діловим візитом і заявив, що хоче отримати російське громадянство.

    Про це повідомляє видання «Вести».

    «Я сподіваюся отримати російське громадянство. Сьогодні у мене вже була можливість подивитися житло, яке може стати моїм новим будинком в Росії, але на все потрібен час», - сказав Мейвезер.

    Нагадаємо, раніше російське громадянство отримав ще один знаменитий американський боксер - Рой Джонс.

    Зазначимо, що багаторазовий чемпіон світу, який не програв жодного бою на рингу, вже завершив кар'єру і має намір зайнятися бізнесом.

    бокс
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