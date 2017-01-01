Ще один відомий американський боксер планує отримати російське громадянство
- Сьогодні, 09:50
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Флойд Мейвезер
Багаторазовий чемпіон вирішив зайнятися бізнесом
Знаменитий американський боксер Флойд Мейвезер прибув до Росії з діловим візитом і заявив, що хоче отримати російське громадянство.
Про це повідомляє видання «Вести».
«Я сподіваюся отримати російське громадянство. Сьогодні у мене вже була можливість подивитися житло, яке може стати моїм новим будинком в Росії, але на все потрібен час», - сказав Мейвезер.
Нагадаємо, раніше російське громадянство отримав ще один знаменитий американський боксер - Рой Джонс.
Зазначимо, що багаторазовий чемпіон світу, який не програв жодного бою на рингу, вже завершив кар'єру і має намір зайнятися бізнесом.