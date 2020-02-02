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    Щось нереальне: воротар «Арізони» здійснив «сейв скорпіона» (відео)

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    Антті Раанта здатен рятувати команду найнеймовірнішим чином - Щось нереальне: воротар «Арізони» здійснив «сейв скорпіона» (відео)
    Антті Раанта здатен рятувати команду найнеймовірнішим чином
    arizonasports.com

    Колись схожим трюком відзначився футбольний воротар Рене Іґіта

    Фінський голкіпер клубу Національної хокейної ліги «Арізона Койотіс» Антті Раанта здійснив «сейв скорпіона» у матчі регулярного чемпіонату проти «Чікаґо Блекгокс».

    Загалом Раанта впорався у цій зустрічі із 42-ма кидками, що дозволило «койотам» дотягти справу до серії післяматчевих буллітів. Там «чорні яструби» перемогли – вирішальний кидок реалізував Корі Кроуфорд.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ хокей НХЛ «Чікаґо Блекгокс» Антті Раанта «Арізона Койотіс» Корі Кроуфорд Рене Іґіта
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