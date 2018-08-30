Шестеро українців виступлять у фіналі «Діамантової ліги» у Брюсселі



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Андрій Проценко

Традиційно, у програмі змагань будуть як «діамантові», так і «не діамантові» дисципліни

30 серпняу Цюриху визначиться перші преможці «Діамантової ліги»-2018.

А вже наступного дня другий фінал відбудеться у Брюсселі, інформує прес-служба Федерації легкої атлетики України.

Щоправда, перша переможниця «діамантового» Брюсселя стане відома вже 30 серпня о 17:10 (СЕТ) відбудеться фінал зі штовхання ядра серед жінок.

Змагання у решті дисциплін пройдуть у заключний день літа.

Традиційно, у програмі змагань будуть як «діамантові», так і «не діамантові» дисципліни.

У перших з них виступить лише один українець. Андрій Проценко буде одним з 12 стрибунів у висоту, які поведуть боротьбу за головний приз серії – діамантовий трофей. Серед його суперників, зокрема, діючий чемпіон Європи німець Матеуш Пржибилко та італієць Джанмарко Тамбері.

Решта українок виступить у дисциплінах, «діамантові» фінали в яких відбудуться днем раніше. Проте від того менш цікавими змагання точно не стануть.

Оксана Окунєва наступного дня після фіналу у Цюриху вийде у брюссельський сектор для стрибків у висоту. Ольга Ляхова змагатиметься з бігу на 800 метрів. А на старт дистанції 400 метрів з бар‘єрами вийдуть відразу три українки – Анна Рижикова, Вікторія Ткачук і Марія Миколенко.

З усіма учасниками фіналу у Брюсселі можна ознайомитися на офіційному сайті «Діамантової ліги».