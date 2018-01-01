Шестеро українських боксерів продовжують боротьбу за медалі на турнірі у Болгарії
- Сьогодні, 17:32
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А от чотири спортсмени з України вже вибули
За результатами першого дня турніру «Странджа-2018» у Болгарії боксери збірної України здобули одну перемогу та двічі зазнали поразок.
Перемогу виборов представник Запоріжжя Дмитро Замотаєв, який одноголосним рішенням суддів переміг боксера з Марокко Ясіна Бендадда.
У вазі до 91 кг Артем Усик з рахунком 1:4 поступився представникові Китаю Ванг Жибао, інформує офіційний сайт Федерації боксу України.
Також поразки зазнав і ще один представник вагової категорії 91 кг – харків’янин Рамазан Муслімов. Одноголосним рішенням суддів він поступився представнику Бразилії Абнер да Сілві.
А за результатами усіх поєдинків попередньої стадії змагань, у чвертьфіналах збірна України буде представлена у шести вагових категоріях, а саме:
вагова категорія 49 кг – Анар Умудов;
вагова категорія 52 кг – Дмитро Замотаєв;
вагова категорія 56 кг – Владислав Вєтошкін:
вагова категорія 64 кг – Іван Данча;
вагова категорія 81 кг – Валерій Харламов;
вагова категорія +91 кг – Артем Городецький.
Зауважимо, що Дмитро Черняк поступився представнику США, Ярослав Самофалов – Харитону Агрбі з Росії.