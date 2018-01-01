Шестеро українських боксерів продовжують боротьбу за медалі на турнірі у Болгарії

А от чотири спортсмени з України вже вибули

За результатами першого дня турніру «Странджа-2018» у Болгарії боксери збірної України здобули одну перемогу та двічі зазнали поразок. Перемогу виборов представник Запоріжжя Дмитро Замотаєв, який одноголосним рішенням суддів переміг боксера з Марокко Ясіна Бендадда. У вазі до 91 кг Артем Усик з рахунком 1:4 поступився представникові