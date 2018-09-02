  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Шевченко довикликав у збірну гравця іспанської Сегунди

    • Розсилка
    <div class="photo-credits"><span class="proto-description">Василий Кравец / фото ФК Луго</span></div> <br /><br /> - Шевченко довикликав у збірну гравця іспанської Сегунди
    Василий Кравец / фото ФК Луго


    Василь Кравець отримає свій шанс у головний команді країни

    Гравець з резервного списку збірної України Василь Кравець довикликаний до лав національної команди для підготовки до матчів Ліги націй.

    Головний тренер українців Андрій Шевченко прийняв рішення вдатися до послуг захисника іспанської команди «Луго» (іспанська Сегунда).

    Василь Кравець відіграв всі 90 хвилин в останньому переможному матчі «Луго» проти «Нумансії», який завершився перемогою господарів поля з рахунком 3:2.

    Василь у грі відзначився результативною передачею.

    Нагадаємо, збірна України проведе два матчі Ліги націй. 6 вересня національна команда битиметься з Чехією, а 9-го числа - зі збірною Словаччини.

    Джерело: Footboom

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ