Шевченко довикликав у збірну України півзахисника «Динамо»
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Розсилка
Сергій Сидорчук
19-го травня Сидорчук вперше з жовтня зіграв за «Динамо»
Півзахисник «Динамо» Сергій Сидорчук отримав виклик у збірну України.
Нагадаємо, що 19-го травня Сидорчук вперше з жовтня зіграв за «Динамо».
Він травмувався в жовтні в матчі з «Янг Бойз», після чого йому була проведена операція на хрестоподібних зв'язках.
Як відомо, головний тренер національної команди України Андрій Шевченко викликав 25 футболістів для участі у зборі, що відбудеться з 23 травня по 4 червня.
Зазначимо, що тренерський штаб залишає за собою можливість довикликати гравців у разі необхідності.
Цим він і скористався, довикликавши у збірну Сидорчука.