Шевченко довикликав у збірну України півзахисника «Динамо»

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Сергій Сидорчук

19-го травня Сидорчук вперше з жовтня зіграв за «Динамо»

Півзахисник «Динамо» Сергій Сидорчук отримав виклик у збірну України.

Нагадаємо, що 19-го травня Сидорчук вперше з жовтня зіграв за «Динамо».

Він травмувався в жовтні в матчі з «Янг Бойз», після чого йому була проведена операція на хрестоподібних зв'язках.

Як відомо, головний тренер національної команди України Андрій Шевченко викликав 25 футболістів для участі у зборі, що відбудеться з 23 травня по 4 червня.

Зазначимо, що тренерський штаб залишає за собою можливість довикликати гравців у разі необхідності.

Цим він і скористався, довикликавши у збірну Сидорчука.