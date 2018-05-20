  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Шевченко довикликав у збірну України півзахисника «Динамо»

    • Розсилка
    Сергій Сидорчук
    Сергій Сидорчук

    19-го травня Сидорчук вперше з жовтня зіграв за «Динамо»

    Півзахисник «Динамо» Сергій Сидорчук отримав виклик у збірну України.

    Нагадаємо, що 19-го травня Сидорчук вперше з жовтня зіграв за «Динамо».

    Він травмувався в жовтні в матчі з «Янг Бойз», після чого йому була проведена операція на хрестоподібних зв'язках.

    Як відомо, головний тренер національної команди України Андрій Шевченко викликав 25 футболістів для участі у зборі, що відбудеться з 23 травня по 4 червня.

    Зазначимо, що тренерський штаб залишає за собою можливість довикликати гравців у разі необхідності.

    Цим він і скористався, довикликавши у збірну Сидорчука.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Андрій Шевченко ФК «Динамо»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ