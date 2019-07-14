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    Малиновський вирушить до Італії

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    Руслан Малиновський - Малиновський вирушить до Італії
    Руслан Малиновський
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    Український півзахисник готується продовжити кар’єру в Серії А

    Півзахисник збірної України та бельгійського «Ґенка» Руслан Малиновський вирушить увечері 14 липня до Італії.

    Футболіст прилетить до Мілану, а звідти дістанеться Бергамо, в якому зустрінеться з офіційними представниками «Аталанти», інформує італійський оглядач Альфредо Педулла.

    Малиновський підпише угоду з «Аталантою». Напередодні італійці узгодили з бельгійцями трансфер українського футболіста. Вартість переходу сягає 13 мільйонів євро.

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    Руслан Малиновський грає за «Ґенк» з 2015 року. Минулого сезону українець став чемпіоном Бельгії.

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