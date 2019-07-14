Малиновський вирушить до Італії
Руслан Малиновський
Фейсбук
Український півзахисник готується продовжити кар’єру в Серії А
Півзахисник збірної України та бельгійського «Ґенка» Руслан Малиновський вирушить увечері 14 липня до Італії.
Футболіст прилетить до Мілану, а звідти дістанеться Бергамо, в якому зустрінеться з офіційними представниками «Аталанти», інформує італійський оглядач Альфредо Педулла.
Малиновський підпише угоду з «Аталантою». Напередодні італійці узгодили з бельгійцями трансфер українського футболіста. Вартість переходу сягає 13 мільйонів євро.
Читайте також: Малиновський ще має надію на зміну клубу
Руслан Малиновський грає за «Ґенк» з 2015 року. Минулого сезону українець став чемпіоном Бельгії.