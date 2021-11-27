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    Тренер збірної Шотландії не задоволений жеребом стиків чемпіонату світу

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    Стів Кларк не в захваті від жеребу&nbsp; - Тренер збірної Шотландії не задоволений жеребом стиків чемпіонату світу
    Стів Кларк не в захваті від жеребу 
    фото з відкритих джерел

    Стів Кларк вважає, що його команді доведеться зіграти з найсильнішим суперником з числа несіяних

    Жеребкування, яке відбулося в Цюріху 26 листопада, визначило півфінальні пари в стикових матчах до чемпіонату світу. Україна зустрінеться з Шотландією 24 березня 2022 року, і такий підсумок задовольнив тренера нашої команди Олександра Петракова. А ось тренер шотландців Стів Кларк очікував іншого суперника.

    «Україна – найскладніший суперник, який міг нам потрапити. Нам буде про що подумати цієї зими, щоб сподіватися на добрі матчі у березні», – цитує Стіва Кларка BBC Sport.

    В офіційних матчах Шотландія і Україна зустрічалися двічі. В Києві перемогли українці – 2:0, а в Глазго – шотландці – 3:1.

    Півфінал Україна – Шотландія відбудеться 24 березня. Переможець двобою вийде в фінал, де зіграє з найсильнішим у парі Вельс – Австрія.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу Збірна України
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    Тренер збірної Шотландії не задоволений жеребом стиків чемпіонату світу