Тренер збірної Шотландії не задоволений жеребом стиків чемпіонату світу

Стів Кларк не в захваті від жеребу

Стів Кларк вважає, що його команді доведеться зіграти з найсильнішим суперником з числа несіяних

Жеребкування, яке відбулося в Цюріху 26 листопада, визначило півфінальні пари в стикових матчах до чемпіонату світу. Україна зустрінеться з Шотландією 24 березня 2022 року, і такий підсумок задовольнив тренера нашої команди Олександра Петракова. А ось тренер шотландців Стів Кларк очікував іншого суперника.

«Україна – найскладніший суперник, який міг нам потрапити. Нам буде про що подумати цієї зими, щоб сподіватися на добрі матчі у березні», – цитує Стіва Кларка BBC Sport.

В офіційних матчах Шотландія і Україна зустрічалися двічі. В Києві перемогли українці – 2:0, а в Глазго – шотландці – 3:1.

Півфінал Україна – Шотландія відбудеться 24 березня. Переможець двобою вийде в фінал, де зіграє з найсильнішим у парі Вельс – Австрія.