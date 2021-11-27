Україна не втримала перемогу над Шотландією у відборі до чемпіонату світу

Жіноча команда пропустила гол на третій компенсованій хвилині

Збірна України з футболу прикро втратила два очка в матчі кваліфікації чемпіонату світу з футболу з Шотландією. Гра проходила в Глазго і завершилася внічию – 1:1.

На чолі жіночої команди першу гру проводив новий тренер Луїс Кортес. Іспанський тренер дещо змінив склад і тактику, яка принесла результат в середині першого тайму. Влучним ударом у кут відзначилася Кравчук.

Шотландські футболісти володіли територіальною перевагою, проте українки гостро контратакували. За десять хвилин до завершення гри Хімич могла збільшувати перевагу, але з близької відстані влучила у воротаря. Розплата за недбалість у завершенні атаки наступила на третій компенсованій хвилині – Харрісон відновила рівновагу ударом головою.

Україна: Бондарчук, Басанська, Корсун, Шматко, Хімич, Калініна (Китаєва, 69), Апанащенко (к), Петрик, Андрухів (Шевчук, 56), Овдійчук (Куніна, 69), Кравчук (Малахова, 90).

Збірна Іспанії лідирує у відбірній групі. Після чотирьох ігор у неї 12 очок. У Шотландії – 10. Україна провела на матч менше і має в активі 4 очка. В Угорщини – 3, Фарерських островів – 0.

30 листопада збірна України грає в гостях з Угорщиною.

За регламентом, дев’ять переможців груп вийдуть безпосередньо на ЧС-2023. Другі команди гратимуть матчі плей-оф.