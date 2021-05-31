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    Без Роналду і Зінченко. Названо збірну Ліги чемпіонів

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    Кріштіану Роналду не потрапив до числа найкращих вперше за багато років - Без Роналду і Зінченко. Названо збірну Ліги чемпіонів
    Кріштіану Роналду не потрапив до числа найкращих вперше за багато років
    Фото з відкритих джерел

    До 23-х найкращих футболістів турніру увійшли сім гравців «Челсі»

    Олександр Зінченко не потрапив до символічної збірної Ліги чемпіонів, яку визначали в УЄФА. Українець хоч і демонстрував найкращі статистичні показники, зокрема став одним з найефективніших гравців в складі «Манчестер Сіті» у фіналі турніру, проте місця в захисті зайняли інші. Немає в цій команді і найкращого бомбардира чемпіонату Італії Кріштіану Роналду.

    Загалом до збірної увійшли 22 гравці.

    Воротарі: Едерсон («Манчестер Сіті»), Тібо Куртуа («Реал»), Едуар Менді («Челсі»).

    Захисники: Сесар Аспілікуета («Челсі»), Рубен Діаш («Манчестер Сіті»), Маркіньос («Парі Сен-Жермен»), Антоніо Рюдігер («Челсі»), Бен Чілуелл («Челсі»), Девід Алаба («Баварія»).

    Півзахисники: Жоржина («Челсі»), Мейсон Маунт («Челсі»), Н'Голо Канті («Челсі»), Кевін Де Брюйне («Манчестер Сіті»), Ілкай Гюндоган («Манчестер Сіті»), Лука Модріч («Реал»), Сержіу Олівейра («Порту»), Філ Фоден («Манчестер Сіті»).

    Нападники: Ерлінг Голанд («Боруссія» Дортмунд), Кіліан Мбаппе («Парі Сен-Жермен»), Роберт Левандовський («Баварія»), Карім Бензема («Реал»), Неймар («Парі Сен-Жермен»), Ліонель Мессі («Барселона»).

    Нагадаємо, у фіналу «Челсі» здолав «Манчестер Сіті» з рахунком 2:0 і вдруге в історії здобув найпрестижніший клубний трофей Європи. Головний тренер збірної України спостерігав за матчем разом з другом Путіна.


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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів Олександр Зінченко Кріштіану Роналду
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    Без Роналду і Зінченко. Названо збірну Ліги чемпіонів