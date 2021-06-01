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    Суперник збірної України перед Євро втратив основного воротаря

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    Сіллессен пропустить Євро-2020 - Суперник збірної України перед Євро втратив основного воротаря
    Сіллессен пропустить Євро-2020
    Фото з відкритих джерел

    Сіллессен підхопив коронавірусну інфекцію і не зіграє за команду Нідерландів

    Воротар збірної Нідерландів Яспер Сіллессен пропустить майбутній Чемпіонат Європи. Голкіпер «Валенсії» здав позитивний тест на COVID-19 і втратив місце в заявці на Євро-2020.

    «Мені довелося зробити цей серйозний крок. Як відомо, у Яспера позитивний результат тесту на коронавірус. Через це він пропустить важливу частину підготовки до турніру. Ми не знаємо, скільки часу буде потрібно, щоб він повернувся до своєї кращої форми. Я не хочу ризикувати в цьому відношенні», – наводить слова головного тренера збірної Нідерландів Рональда де Бура Goal.com.

    32-річний Сіллессен за збірну Нідерландів провів 60 матчів, в яких пропустив 56 м'ячів.

    Євро-2020 пройде з 11 червня по 11 липня. Збірна Нідерландів виступить в групі С. На груповому етапі вони зіграють зі збірними України (13 червня), Австрії (17 червня) і Північної Македонії (21 червня). Всі три матчі пройдуть в Амстердамі.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Євро-2020
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    Суперник збірної України перед Євро втратив основного воротаря