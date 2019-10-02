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    Шевченко погодився очолити «Мілан»

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    Андрій Шевченко - Шевченко погодився очолити «Мілан»
    Андрій Шевченко
    1News

    Українець висунув колишньому клубу власні умови

    Тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко погодився очолити «Мілан». При цьому українець висунув колишньому клубу кілька власних умов, інформує Tuttomercatoweb.

    Шевченко згоден очолити італійський клуб не раніше листопада, коли завершиться кваліфікація на Євро-2020. Також українець наполягає на сумісництві посад у «Мілані» та збірній України.

    Шевченко зустрівся з представниками «Мілану» на вечері напередодні поєдинку Ліги чемпіонів «Аталанта» - «Шахтар». То були його колишні партнери по «россо-нері» Звонімир Бобан та Паоло Мальдіні, які наразі працюють в клубі.

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    За час ігрової кар’єри Шевченко виступав у складі «Мілану» з 1999 по 2006 рік та у сезоні-2008/09.

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