Шевченко погодився очолити «Мілан»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій Шевченко 1News

Українець висунув колишньому клубу власні умови

Тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко погодився очолити «Мілан». При цьому українець висунув колишньому клубу кілька власних умов, інформує Tuttomercatoweb.

Шевченко згоден очолити італійський клуб не раніше листопада, коли завершиться кваліфікація на Євро-2020. Також українець наполягає на сумісництві посад у «Мілані» та збірній України.

Шевченко зустрівся з представниками «Мілану» на вечері напередодні поєдинку Ліги чемпіонів «Аталанта» - «Шахтар». То були його колишні партнери по «россо-нері» Звонімир Бобан та Паоло Мальдіні, які наразі працюють в клубі.

За час ігрової кар’єри Шевченко виступав у складі «Мілану» з 1999 по 2006 рік та у сезоні-2008/09.