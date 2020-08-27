Вісім футболістів «Челсі» інфікувалися коронавірусом – ЗМІ



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Удар по м'ячу півзахисника Маунта Twitter Маунта

Лондонський гранд отримав кадрові проблеми у процесі підготовки до нового сезону

Вісім гравців англійського футбольного клубу «Челсі» не беруть участь в передсезонній підготовці. Гравці були відправлені на карантин через коронавірус.

За повідомленням The Telegraph, на самоізоляції перебувають Мейсон Маунт, Теммі Абрахам, Крістіан Пулішич і Фікайо Томорі. Також не тренуються Жоржіньо, Росс Барклі, Емерсон Палмер і Міші Батшуайі.

Відзначається, що коронавірусом заражені шестеро з восьми гравців. Інші двоє потрапили на ізоляцію через тісний контакт з хворими.

Зауважимо, що «Челсі» фінішував в Англійській прем’єр-лізі на четвертому місці сезону-2019-20 і зіграє в Лізі чемпіонів.

Старт нового сезону в Прем'єр-лізі стартуватиме 12 вересня. Лондонці зіграють перший матч 14 вересня з «Брайтоном».

Джерело: The Telegraph