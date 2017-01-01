Шевченко: Все йде до того, що почнемо рік поєдинками з Японією та Саудівською Аравією
- Сьогодні, 21:47
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Головний тренер збірної України окреслив плани на початок 2018-го року
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів про плани «синьо-жовтих» на 2018 рік.
Шевченко зазначив, що перші матчі в 2018-му році Україна проведе з Японією та Саудівською Аравією.
«Для початку хочемо провести якомога більше контрольних матчів. У березні – два, а після закінчення сезону – ще три», - сказав він.
«Все йде до того, що ми почнемо рік поєдинками з Японією і Саудівською Аравією. Наскільки мені відомо, контракт з японцями вже знаходиться в ФФУ, а другий договір повинні надіслати на початку року. Після того як всі формальності будуть улагоджені, стане відомо місце проведення цих поєдинків. Точно можу сказати, що пройдуть вони в Європі», - цитує Шевченка Команда №1.