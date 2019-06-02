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    Шевченко: Ярмоленко не допоможе збірній України, Лунін приєднається пізніше

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    Андрій Шевченко - Шевченко: Ярмоленко не допоможе збірній України, Лунін приєднається пізніше
    Андрій Шевченко
    УАФ

    Головний тренер збірної України провів прес-конференцію напередодні матчів кваліфікації чемпіонату Європи

    У Харкові відбулася прес-конференція головного тренер національної збірної України з футболу Андрія Шевченка напередодні матчів кваліфікації чемпіонату Європи 2020 року проти Сербії (7 червня) та проти Люксембургу (10 червня).

    Тренер розповів про готовність команди та останні кадрові новини.

    «Ярмоленко залишився з нами, але він не зіграє. Він як група підтримка, трохи братиме участь в тренувальному процесі. У Марлоса також певна програма, подивимося на нього за 3-4 дні. Оскільки молодіжна збірна добре зіграла на чемпіонаті світу, я вирішив поки залишити Луніна в її складі. Але він одразу приїде після 1/8 фіналу. Це максимум з того, що ми могли зробити», - зазначив Шевченко.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через виклик до національної збірної воротар молодіжної команди Андрій Лунін може не зіграти в 1/8 фіналу чемпіонату світу.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат Європи Збірна України Андрій Шевченко
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