Шевчук: Ребров - тренер вищої кваліфікації



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Сергій Ребров. Фото Getty Images.

Екс-гравець збірної України позитивно оцінив роботу Сергія Реброва

Екс-захисник «Шахтаря» і футбольний експерт В'ячеслав Шевчук прокоментував прихід Сергія Реброва на тренерський місток «Ференцвароша».

Про це стало відомо з його інтерв'ю для телеканалу «Футбол 1».



««Ференцварош» - хороший клуб з великою історією. Ребров на даний момент - тренер вищої кваліфікації»,- прокоментував експерт .

Шевчук додав: «Молодий тренер, у якого велике майбутнє, який постійно розвивається і не сидить на місці.Після «Динамо» працював в Саудівській Аравії, зараз починає роботу в «Ференцварош».

«В Угорщині не найсильніший чемпіонат, але команду він очолив гідну», - зазначив Шевчук.