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    Шевчук: Ребров - тренер вищої кваліфікації

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    <span>Сергій Ребров. Фото&nbsp;</span>Getty Images. - Шевчук: Ребров - тренер вищої кваліфікації
    Сергій Ребров. Фото Getty Images.

    Екс-гравець збірної України позитивно оцінив роботу Сергія Реброва

    Екс-захисник «Шахтаря» і футбольний експерт В'ячеслав Шевчук прокоментував прихід Сергія Реброва на тренерський місток «Ференцвароша».

    Про це стало відомо з його інтерв'ю для телеканалу «Футбол 1».
     
    ««Ференцварош» - хороший клуб з великою історією. Ребров на даний момент - тренер вищої кваліфікації»,- прокоментував експерт .

    Шевчук додав: «Молодий тренер, у якого велике майбутнє, який постійно розвивається і не сидить на місці.Після «Динамо» працював в Саудівській Аравії, зараз починає роботу в «Ференцварош».

    «В Угорщині не найсильніший чемпіонат, але команду він очолив гідну», - зазначив Шевчук.

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