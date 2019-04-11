Шошина буде боротися за вихід до 1/2 фіналу турніру у Португалії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Анастасія Шошина

Українська тенісистка проведе другий чвертьфінал в сезоні

У матчі другого кола на турнірі ITF World Tennis Tour з призовим фондом $25 тисяч українська тенісистка Анастасія Шошина обіграла Вівіан Хайзе з Німеччини: 6:1, 6:3.

Це буде другий чвертьфінал для Шошиної в цьому році: на початку березня вона зіграла на даній стадії на 25-тисячнику у французькому Маконі.

Наступною суперницею Анастасії стане грузинка Софія Шапатава, яка на старті турніру перемогла першу сіяну Георгіну Гарсію-Перес з Іспанії.

Також відзначимо, що свій матч не змогла дограти Маріанна Закарлюка, яка програла перший сет четвертій сіяній іспанці Крістіні Букса з рахунком 1:6.

Джерело: btu.org.ua