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    Шошина буде боротися за вихід до 1/2 фіналу турніру у Португалії

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    Анастасія Шошина - Шошина буде боротися за вихід до 1/2 фіналу турніру у Португалії
    Анастасія Шошина

    Українська тенісистка проведе другий чвертьфінал в сезоні

    У матчі другого кола на турнірі ITF World Tennis Tour з призовим фондом $25 тисяч українська тенісистка Анастасія Шошина обіграла Вівіан Хайзе з Німеччини: 6:1, 6:3.

    Це буде другий чвертьфінал для Шошиної в цьому році: на початку березня вона зіграла на даній стадії на 25-тисячнику у французькому Маконі.

    Наступною суперницею Анастасії стане грузинка Софія Шапатава, яка на старті турніру перемогла першу сіяну Георгіну Гарсію-Перес з Іспанії.

    Також відзначимо, що свій матч не змогла дограти Маріанна Закарлюка, яка програла перший сет четвертій сіяній іспанці Крістіні Букса з рахунком 1:6.

    Джерело: btu.org.ua

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