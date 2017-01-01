Швеція і Латвія можуть спільно провести Олімпійські ігри-2026
- Сьогодні, 19:00
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Фото: AFP
В січні представники Швеції відвідають латвійське місто Сігулда
Швеція і Латвія можуть спільно провести зимові Олімпійські ігри-2026.
Даний варіант розглядає Олімпійський комітет скандинавської країни.
Повідомляється, що в січні представники Швеції відвідають латвійське місто Сігулда для того, щоб зрозуміти чи готовий місцевий спортивний комплекс прийняти змагання з бобслею, санного спорту і скелетону.
«Раніше не було можливості провести Олімпіаду спільно з якою-небудь іншою країною. Тепер, коли така можливість з'явилася, ми будемо вивчати всі варіанти», - заявив представник Олімпійського комітету Швеції Ларс Маркуссон.
Нагадаємо, Олімпійські ігри-2030 можуть відбутися в Солт-Лейк-Сіті.
Джерело: xsport.ua