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    Швеція і Латвія можуть спільно провести Олімпійські ігри-2026

    В січні представники Швеції відвідають латвійське місто Сігулда
    Швеція і Латвія можуть спільно провести зимові Олімпійські ігри-2026. Даний варіант розглядає Олімпійський комітет скандинавської країни. Повідомляється, що в січні представники Швеції відвідають латвійське місто Сігулда для того, щоб зрозуміти чи готовий місцевий спортивний комплекс прийняти змагання з бобслею, санного спорту і скелетону.
    • Сьогодні, 19:00
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    Фото: AFP
    Фото: AFP

    В січні представники Швеції відвідають латвійське місто Сігулда

    Швеція і Латвія можуть спільно провести зимові Олімпійські ігри-2026.

    Даний варіант розглядає Олімпійський комітет скандинавської країни.

    Повідомляється, що в січні представники Швеції відвідають латвійське місто Сігулда для того, щоб зрозуміти чи готовий місцевий спортивний комплекс прийняти змагання з бобслею, санного спорту і скелетону.

    «Раніше не було можливості провести Олімпіаду спільно з якою-небудь іншою країною. Тепер, коли така можливість з'явилася, ми будемо вивчати всі варіанти», - заявив представник Олімпійського комітету Швеції Ларс Маркуссон.

    Нагадаємо, Олімпійські ігри-2030 можуть відбутися в Солт-Лейк-Сіті.

    Джерело: xsport.ua

    Олімпійські Ігри
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