Швеція може подати заявку на проведення Олімпійських ігор-2026

Швеція ще не приймала Зимові Олімпійські ігри

Стокгольм готовий подати заявку на проведення Зимових Олімпійських ігор-2026. Про це повідомила член Помірної коаліційної партії Швеції Анна Кеніг Йелрмір в інтерв'ю Le Nouvelliste. «Під час багатьох зустрічей з МОК ми отримували позитивні відповіді. Залишається сподіватися, що ідею підтримає уряд і прем'єр-міністр Швеції. Ми подали запит і



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Швеція ще не приймала Зимові Олімпійські ігри

Стокгольм готовий подати заявку на проведення Зимових Олімпійських ігор-2026. Про це повідомила член Помірної коаліційної партії Швеції Анна Кеніг Йелрмір в інтерв'ю Le Nouvelliste.

«Під час багатьох зустрічей з МОК ми отримували позитивні відповіді. Залишається сподіватися, що ідею підтримає уряд і прем'єр-міністр Швеції. Ми подали запит і чекає відповідь в найближчі дні», - сказала вона.

Зазначимо, що Швеція ще не приймала Зимові Олімпійські ігри, хоча в Стокгольмі проходили Літні Ігри в 1912 році.

Крім Стокгольма претендентами на проведення Ігор-2026 є Сьон (Швейцарія), Алма-Ата (Казахстан), Саппоро (Японія), Калгарі (Канада) і Ерзурум (Туреччина). Рішення МОК винесе в липні 2019 року в Мілані.

Нагадаємо, що Зимові Олімпійські ігри-2018 пройдуть в Пхьончхані, а у 2022-му - в Пекіні.

Джерело: xsport.ua