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    Швеція може подати заявку на проведення Олімпійських ігор-2026

    Швеція ще не приймала Зимові Олімпійські ігри
    Стокгольм готовий подати заявку на проведення Зимових Олімпійських ігор-2026. Про це повідомила член Помірної коаліційної партії Швеції Анна Кеніг Йелрмір в інтерв'ю Le Nouvelliste. «Під час багатьох зустрічей з МОК ми отримували позитивні відповіді. Залишається сподіватися, що ідею підтримає уряд і прем'єр-міністр Швеції. Ми подали запит і
    • Сьогодні, 14:21
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    Швеція ще не приймала Зимові Олімпійські ігри

    Стокгольм готовий подати заявку на проведення Зимових Олімпійських ігор-2026. Про це повідомила член Помірної коаліційної партії Швеції Анна Кеніг Йелрмір в інтерв'ю Le Nouvelliste.

    «Під час багатьох зустрічей з МОК ми отримували позитивні відповіді. Залишається сподіватися, що ідею підтримає уряд і прем'єр-міністр Швеції. Ми подали запит і чекає відповідь в найближчі дні», - сказала вона.

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    Зазначимо, що Швеція ще не приймала Зимові Олімпійські ігри, хоча в Стокгольмі проходили Літні Ігри в 1912 році.

    Крім Стокгольма претендентами на проведення Ігор-2026 є Сьон (Швейцарія), Алма-Ата (Казахстан), Саппоро (Японія), Калгарі (Канада) і Ерзурум (Туреччина). Рішення МОК винесе в липні 2019 року в Мілані.

    Нагадаємо, що Зимові Олімпійські ігри-2018 пройдуть в Пхьончхані, а у 2022-му - в Пекіні.

    Джерело: xsport.ua

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