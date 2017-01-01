Швеція може подати заявку на проведення Олімпійських ігор-2026
- Сьогодні, 14:21
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Швеція ще не приймала Зимові Олімпійські ігри
Стокгольм готовий подати заявку на проведення Зимових Олімпійських ігор-2026. Про це повідомила член Помірної коаліційної партії Швеції Анна Кеніг Йелрмір в інтерв'ю Le Nouvelliste.
«Під час багатьох зустрічей з МОК ми отримували позитивні відповіді. Залишається сподіватися, що ідею підтримає уряд і прем'єр-міністр Швеції. Ми подали запит і чекає відповідь в найближчі дні», - сказала вона.
Зазначимо, що Швеція ще не приймала Зимові Олімпійські ігри, хоча в Стокгольмі проходили Літні Ігри в 1912 році.
Крім Стокгольма претендентами на проведення Ігор-2026 є Сьон (Швейцарія), Алма-Ата (Казахстан), Саппоро (Японія), Калгарі (Канада) і Ерзурум (Туреччина). Рішення МОК винесе в липні 2019 року в Мілані.
Нагадаємо, що Зимові Олімпійські ігри-2018 пройдуть в Пхьончхані, а у 2022-му - в Пекіні.
Джерело: xsport.ua