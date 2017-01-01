  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Сім гравців ХК «Донбас» отримали виклик до молодіжної збірної України

    Молодіжний чемпіонат світу в Дивізіоні IB пройде з 9 по 15 грудня
    У молодіжну збірну України отримали виклик сім гравців хокейного клубу «Донбас» для участі в навчально-тренувальному зборі, а також в молодіжному чемпіонаті світу в Дивізіоні IB. Про це повідомляє прес-служба донецького клубу. Допомагати збірній в матчах з командами Італії, Литви, Норвегії, Польщі та Словенії будуть голкіпер Богдан
    • 24 Листопада, 17:51
    • Розсилка

    Молодіжний чемпіонат світу в Дивізіоні IB пройде з 9 по 15 грудня

    У молодіжну збірну України отримали виклик сім гравців хокейного клубу «Донбас» для участі в навчально-тренувальному зборі, а також в молодіжному чемпіонаті світу в Дивізіоні IB.

    Про це повідомляє прес-служба донецького клубу.

    Допомагати збірній в матчах з командами Італії, Литви, Норвегії, Польщі та Словенії будуть голкіпер Богдан Дяченко, захисники Олександр Фірсов і Станіслав Ординський, а також форварди Микита Коваленко, Вадим Мазур, Денис Мостовий і Антон Рубан.

    Зазначимо, що молодіжний чемпіонат світу в Дивізіоні IB пройде з 9 по 15 грудня в словенському Бледі.

    Також нагадаємо, що в середині листопада українська молодіжка взяла участь в турнірі Crowns Baltic Challenge.

    чемпіонат світу Збірна України хокей
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ