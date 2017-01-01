Сім гравців ХК «Донбас» отримали виклик до молодіжної збірної України

Молодіжний чемпіонат світу в Дивізіоні IB пройде з 9 по 15 грудня

У молодіжну збірну України отримали виклик сім гравців хокейного клубу «Донбас» для участі в навчально-тренувальному зборі, а також в молодіжному чемпіонаті світу в Дивізіоні IB. Про це повідомляє прес-служба донецького клубу. Допомагати збірній в матчах з командами Італії, Литви, Норвегії, Польщі та Словенії будуть голкіпер Богдан



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Молодіжний чемпіонат світу в Дивізіоні IB пройде з 9 по 15 грудня

У молодіжну збірну України отримали виклик сім гравців хокейного клубу «Донбас» для участі в навчально-тренувальному зборі, а також в молодіжному чемпіонаті світу в Дивізіоні IB.

Про це повідомляє прес-служба донецького клубу.

Допомагати збірній в матчах з командами Італії, Литви, Норвегії, Польщі та Словенії будуть голкіпер Богдан Дяченко, захисники Олександр Фірсов і Станіслав Ординський, а також форварди Микита Коваленко, Вадим Мазур, Денис Мостовий і Антон Рубан.

Зазначимо, що молодіжний чемпіонат світу в Дивізіоні IB пройде з 9 по 15 грудня в словенському Бледі.

Також нагадаємо, що в середині листопада українська молодіжка взяла участь в турнірі Crowns Baltic Challenge.