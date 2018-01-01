Сімон Фуркад: Я в шоці від того, що відбувається навколо російського біатлону

Старший з братів Фуркад не згоден з рішенням МОК

Французький біатлоніст Сімон Фуркад не поділяє рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) не допустити російських спортсменів до Олімпійських ігор-2018. Про це він сказав в ефірі телеканалу «Матч ТВ»: «Я в шоці від того, що відбувається навколо російського біатлону і російського спорту». «Не можу зрозуміти,



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сімон Фуркад. Фото: Getty Images

Старший з братів Фуркад не згоден з рішенням МОК

Французький біатлоніст Сімон Фуркад не поділяє рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) не допустити російських спортсменів до Олімпійських ігор-2018.

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Матч ТВ»: «Я в шоці від того, що відбувається навколо російського біатлону і російського спорту».

«Не можу зрозуміти, якщо хочуть покарати брудних спортсменів, то чому за це мають страждати чисті спортсмени, які 4 роки готувалися до Олімпійських ігор, які намагалися показувати хороші результати. А вони зараз не їдуть в Корею. Я з цим не згоден і підтримую вашу збірну. Тут більше політики», - заявив спортсмен.

Нагадаємо, на цьому тижні стало відомо, що в Пхьончхані не виступить лідер збірної Росії з лижних гонок Сергій Устюгов. Також на Олімпійські ігри не поїдуть кращі російські біатлоністи та зоряний шорт-трекіст Віктор Ан.