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    Сімон Фуркад: Я в шоці від того, що відбувається навколо російського біатлону

    Старший з братів Фуркад не згоден з рішенням МОК
    Французький біатлоніст Сімон Фуркад не поділяє рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) не допустити російських спортсменів до Олімпійських ігор-2018. Про це він сказав в ефірі телеканалу «Матч ТВ»: «Я в шоці від того, що відбувається навколо російського біатлону і російського спорту». «Не можу зрозуміти,
    • Сьогодні, 10:53
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    Сімон Фуркад. Фото: Getty Images
    Сімон Фуркад. Фото: Getty Images

    Старший з братів Фуркад не згоден з рішенням МОК

    Французький біатлоніст Сімон Фуркад не поділяє рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) не допустити російських спортсменів до Олімпійських ігор-2018.

    Про це він сказав в ефірі телеканалу «Матч ТВ»: «Я в шоці від того, що відбувається навколо російського біатлону і російського спорту».

    «Не можу зрозуміти, якщо хочуть покарати брудних спортсменів, то чому за це мають страждати чисті спортсмени, які 4 роки готувалися до Олімпійських ігор, які намагалися показувати хороші результати. А вони зараз не їдуть в Корею. Я з цим не згоден і підтримую вашу збірну. Тут більше політики», - заявив спортсмен.

    Нагадаємо, на цьому тижні стало відомо, що в Пхьончхані не виступить лідер збірної Росії з лижних гонок Сергій Устюгов. Також на Олімпійські ігри не поїдуть кращі російські біатлоністи та зоряний шорт-трекіст Віктор Ан.

    Росія допінг Олімпійські Ігри МОК
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