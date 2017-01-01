Син екс-гравця «Динамо» викликаний в юнацьку збірну Росії
- Сьогодні, 12:41
-
Розсилка
Наразі Самойлов виступає за юнацьку команду «ПСЖ»
Український півзахисник Максим Самойлов, який виступає за юнацьку команду «ПСЖ», отримав виклик в юнацьку збірну Росії.
14-річний Самойлов, син екс-півзахисника київського «Динамо» Віталія Самойлова, народився в Саратові.
Самойлов-старший розповів, що ще не пізно заграти сина за збірні України.
«ФФУ повинна цим займатися, а я допоможу чим зможу. Час ще є. А взагалі українській федерації потрібно відстежувати інформацію про своїх потенційних гравців. Ніхто не говорить, що гравець супер! Це потрібно перевіряти, і це повинна робити ФФУ, з виходом на гравця і т.д. Я дуже хочу, щоб в кінцевому результаті збірної сина була Україна», - написав Самойлов на своїй сторінці в facebook.
Джерело: dynamo.kiev.ua