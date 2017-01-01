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    Син екс-гравця «Динамо» викликаний в юнацьку збірну Росії

    Наразі Самойлов виступає за юнацьку команду «ПСЖ»
    Український півзахисник Максим Самойлов, який виступає за юнацьку команду «ПСЖ», отримав виклик в юнацьку збірну Росії. 14-річний Самойлов, син екс-півзахисника київського «Динамо» Віталія Самойлова, народився в Саратові. Самойлов-старший розповів, що ще не пізно заграти сина за збірні України. «ФФУ повинна цим
    • Сьогодні, 12:41
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    Максим Самойлов
    Максим Самойлов

    Наразі Самойлов виступає за юнацьку команду «ПСЖ»

    Український півзахисник Максим Самойлов, який виступає за юнацьку команду «ПСЖ», отримав виклик в юнацьку збірну Росії.

    14-річний Самойлов, син екс-півзахисника київського «Динамо» Віталія Самойлова, народився в Саратові.

    Самойлов-старший розповів, що ще не пізно заграти сина за збірні України.

    «ФФУ повинна цим займатися, а я допоможу чим зможу. Час ще є. А взагалі українській федерації потрібно відстежувати інформацію про своїх потенційних гравців. Ніхто не говорить, що гравець супер! Це потрібно перевіряти, і це повинна робити ФФУ, з виходом на гравця і т.д. Я дуже хочу, щоб в кінцевому результаті збірної сина була Україна», - написав Самойлов на своїй сторінці в facebook.

    Джерело: dynamo.kiev.ua

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