Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Кріштіану Роналду встановив новий рекорд під час Євро-2024

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Кріштіану Роналду встановив новий рекорд під час Євро-2024
Роналду дебютував на чемпіонаті Європи 20 років тому
фото з відкритих джерел

Роналду є першим футболістом, що грає шостий чемпіонат Європи в кар'єрі

Футболіст збірної Португалії Кріштіану Роналду побив один з абсолютних рекордів чемпіонатів Європи. Зокрема, він зіграв у шостому для себе чемпіонаті Європи з футболу.

Роналду дебютував на чемпіонаті Європи ще у 2004 році. Тоді на домашньому турнірі він з командою дійшов до фіналу, де поступився збірній Греції.

З моменту дебюту на Євро-2004 Роналду не пропустив жодного турніру. А у матчі проти Чехії в першому турі чемпіонату Європи-2024 продовжив цю серію.

Зокрема, колишній рекорд Роналду повторив півзахисник збірної Хорватії Лука Модрич, який взяв участь у п'ятому для себе чемпіонаті Європи.

Також Роналду належав рекорд наймолодшого футболіста, що дебютував на чемпіонаті Європи забитим м'ячем. Проте у поєдинку Туреччина – Грузія його перевершив півзахисник Арда Гюлер.

Нагадаємо, національна команда Португалії здобула перемогу над збірною Чехії в стартовому турі групи F чемпіонату Європи. Поєдинок, який закрив програму першого туру на Євро-2024, закінчився з рахунком 2:1.

Раніше команда Туреччини переграла збірну Грузії в стартовому турі групи F чемпіонату Європи.

До слова, напередодні збірна України розгромно програла Румунії на старті Євро-2024.

Читайте також: Календар Євро-2024. Час та місце проведення усіх футбольних матчів 
Теги: рекорд Кріштіану Роналду навколофутбол НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат Європи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олена Кривицька представлятиме Україну на Олімпійських іграх в Парижі
Скандал на Чемпіонаті Європи з фехтування. Що відомо про українку, яка довела до сказу росіянку
Вчора, 19:19
Другий матч у групі Е завершився мінімальною перемогою збірної Словаччини над командою Бельгії – 1:0
Євро-2024: Словаччина сенсаційно переграла збірну Бельгії у групі України
17 червня, 21:51
Недім Байрамі
Футболіст із Албанії забив найшвидший гол в історії чемпіонатів Європи (відео)
16 червня, 11:59
Іспанія перемогла із рахунком 3:0
Євро-2024: збірна Іспанії розгромила Хорватію
15 червня, 21:50
Ярослави Магучіх здобуває для України золоту нагороду
Чемпіонат Європи з легкої атлетики: Україна здобуває відразу дві медалі в стрибках у висоту
9 червня, 23:03
Іспанський клуб переміг з рахунком 2:0
«Реал» став переможцем Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24
2 червня, 00:14
Маршрут, попередньо, пролягатиме від взуттєвої фабрики «Крок» вулицями Героїв Пожежників, Театральна, Київська – до залізничного вокзалу
У Житомирі запустили тролейбусну лінію, на яку жителі чекали 40 років
30 травня, 04:50
Дар'я Дудка та Сергій Куліш
Українці виграли «золото» на чемпіонаті Європи з кульової стрільби
29 травня, 17:45
Кріштіану Роналду обіцяв Усику приїхати на бій
Роналду дотримався своєї обіцянки та приїхав на бій Усика
20 травня, 01:03

Новини

Кріштіану Роналду встановив новий рекорд під час Євро-2024
Кріштіану Роналду встановив новий рекорд під час Євро-2024
Перебої трансляції матчу Україна – Румунія. Сервіс Megogo з'ясував причину
Перебої трансляції матчу Україна – Румунія. Сервіс Megogo з'ясував причину
Календар усіх матчів Євро-2024: час та місце проведення поєдинків
Календар усіх матчів Євро-2024: час та місце проведення поєдинків
Португалія перемогла Чехію в останньому матчі першого туру Євро-2024
Португалія перемогла Чехію в останньому матчі першого туру Євро-2024
Грузинські вболівальники на Євро-2024 заспівали хіт про Путіна (відео)
Грузинські вболівальники на Євро-2024 заспівали хіт про Путіна (відео)
Євро-2024: Туреччина здолала Грузію
Євро-2024: Туреччина здолала Грузію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
Стало відомо, яке покарання отримав зрадник, який «зливав» позиції ЗСУ під Бахмутом
15K
Атака на Львівщину, Блінкен розкрив плани саміту НАТО: головне за ніч
6914
Календар усіх матчів Євро-2024: час та місце проведення поєдинків
6318
Поляки докорінно змінили думку про українців? Тривожні результати опитування
4289
Продавав документи для виїзду за кордон: затримано сина начальника Вінницького ТЦК
3888
США готуються повністю заборонити продаж дронів DJI

Новини

Атака на Львівщину, Блінкен розкрив плани саміту НАТО: головне за ніч
Сьогодні, 06:38
Пожежа у РФ, ще одна країна відкликала підпис під комюніке Саміту миру: головне за ніч
Вчора, 06:32
Вірменія пояснила, чому не підписала комюніке Саміту миру, і порадила Києву звернути увагу на поведінку іншої країни
17 червня, 19:17
Командування Сил тероборони просило ДБР порушити справу проти командира частини, де служив Шабунін (документ)
15 червня, 15:27
Тепер офіційно: нардеп Вірастюк розлучився. Суди тривали понад рік
14 червня, 17:00
Бельгійський депутат закликав Захід використовувати заморожені активи РФ
13 червня, 13:00

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua