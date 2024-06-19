Кріштіану Роналду встановив новий рекорд під час Євро-2024
Роналду є першим футболістом, що грає шостий чемпіонат Європи в кар'єрі
Футболіст збірної Португалії Кріштіану Роналду побив один з абсолютних рекордів чемпіонатів Європи. Зокрема, він зіграв у шостому для себе чемпіонаті Європи з футболу.
Роналду дебютував на чемпіонаті Європи ще у 2004 році. Тоді на домашньому турнірі він з командою дійшов до фіналу, де поступився збірній Греції.
З моменту дебюту на Євро-2004 Роналду не пропустив жодного турніру. А у матчі проти Чехії в першому турі чемпіонату Європи-2024 продовжив цю серію.
Зокрема, колишній рекорд Роналду повторив півзахисник збірної Хорватії Лука Модрич, який взяв участь у п'ятому для себе чемпіонаті Європи.
Також Роналду належав рекорд наймолодшого футболіста, що дебютував на чемпіонаті Європи забитим м'ячем. Проте у поєдинку Туреччина – Грузія його перевершив півзахисник Арда Гюлер.
Нагадаємо, національна команда Португалії здобула перемогу над збірною Чехії в стартовому турі групи F чемпіонату Європи. Поєдинок, який закрив програму першого туру на Євро-2024, закінчився з рахунком 2:1.
Раніше команда Туреччини переграла збірну Грузії в стартовому турі групи F чемпіонату Європи.
До слова, напередодні збірна України розгромно програла Румунії на старті Євро-2024.
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