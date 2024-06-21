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Головний тренер збірної України прокоментував перемогу над Словаччиною

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Головний тренер збірної України прокоментував перемогу над Словаччиною
Ребров визнав, що команда дуже погано виступила проти Румунії, але тепер гравці показали інший дух і заслужили на перемогу
фото: Оксана Васильєва

Сергій Ребров: «Ми розуміли, що це наш шанс, і я сказав саме це. Я сказав: «Не турбуйтеся про набір очок і просто грайте»

Ми дуже погано виступили проти Румунії, але тепер команда показала інший дух і заслужила на перемогу. Таку заяву зробив головний тренер збірної України Сергій Ребров, коментуючи вольову перемогу національної збірної над командою Словаччини у груповому турнірі Євро–2024, повідомляє Sport.ua.

«Дуже радий за гравців. Ми дуже добре відреагували на пропущений гол. У перерві ми змінили деякі позиції у нашому високому пресингу. Гравці, які вийшли з лави запасних, посилили нашу команду. Найголовніше, що ми показали свій дух. Ми дуже намагалися змінити результат і заслужили на перемогу», – сказав головний тренер збірної.

Ребров визнав, що команда «дуже погано виступила проти Румунії». Але тепер, за словами головного тренера, команда показала інший дух і заслужила на перемогу. Головний тренер вважає, що команді необхідно зосередитись на наступній грі, але сьогоднішня перемога була дуже важлива для команди та для країни.

«Я не кричав у перерві. Нам довелося реагувати у другому таймі. Ми недостатньо сильно пресингували. Ми розуміли, що це наш шанс, і я сказав саме це. Я сказав: «Не турбуйтеся про набір очок і просто грайте», – розповів Ребров.

Головний тренер зізнався, що радіє з того, що збірна має хорошу конкуренцію серед воротарів.

За словами Реброва, Анатолій Трубін заслужив на цю гру після свого виступу проти Німеччини (3 червня, 0:0). Він був дуже спокійний і міг вийти в стартовому складі навіть до цієї гри, зазначив тренер збірної.

«Ярмоленко грає на своєму четвертому Євро, але у нас молода команда та гравці, які не звикли до такого рівня та таких заповнених стадіонів. Було важливо, що в другій грі ми відреагували інакше, і ми заслужили три очки. Гравці, певне, трохи відсвяткують, але завтра вони повернуться до тренувань», – додав Сергій Ребров. 

Нагадаємо, у Дюссельдорфі збірна Україна зіграла другий матч у груповому турнірі Євро-2024, обігравши збірну Словаччину з рахунком 2:1.

Раніше першу перемогу збірної на Євро-2024 прокоментував півзахисник збірної України з футболу Микола Шапаренко, який був визнаний топгравцем поєдинку.  Він зазначив, що поразка з румунами була не нашим днем, а сьогодні – наш. Шапаренко подякував захисникам України, зазначивши, що ця перемога – для них і для інших вболівальників.

До слова, УЄФА завів дисциплінарну справу щодо поведінки сербських вболівальників на матчі першого туру групового етапу Євро-2024 Сербія – Англія, який відбувся 16 червня у Гельзенкірхені і ухвалив рішення оштрафувати Сербський футбольний союз на 14,5 тис. євро. Саме на цьому матчі на трибунах вивісили прапор Росії.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат Європи Збірна України Україна навколофутбол

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