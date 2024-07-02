Португалія у серії пенальті здолала Словенію та вийшла у чвертьфінал Євро-2024

Основний час матчу закінчився з рахунком 0:0, тому у підсумку переможця мала визначити серія пенальті

Збірна Португалії з футболу вийшла у чвертьфінал Євро-2024. У матчі 1/8 фіналу португальці перемогли у серії пенальті команду Словенії.

У першому таймі три гострі моменти мала збірна Португалії, однак кожен раз м'яч пролітав повз ворота. Попри 65% контролю м'яча футболістами збірної Португалії, до перерви команди обмінялися рівною кількістю ударів саме в площину воріт.

Після перерви протягом 40 хвилин другого тайму лише португальці змогли здійснити удар в площину воріт: Кріштіану Роналду пробив зі стандарту під ліву стійку воріт, але Ян Облак виконав сейв. А на 88-й хвилині португалець спробував пробити вже з гри, однак голкіпер забрав м'яч до рук.

Основний час матчу закінчився з рахунком 0:0. У підсумку переможця мала визначити серія пенальті – за підсумками 120 хвилин ніхто так і не відкрив рахунок у матчі. При цьому близькому до цього були словенці, але вихід віч-на-віч не реалізував Беньямін Шешко.

У серії пенальті переможцями стали португальці. Ключовими стали стартові три промахи Словенії, тоді як футболісти збірної Португалії, зокрема й Роналду, свої удари реалізували.

Португалія пройшла у чвертьфінал сьомий раз за останні вісім розіграшів континентальної першості. У чвертьфіналі команда зіграє із Францією, яка вибила на цьому етапі Бельгію. Гра відбудеться у п'ятницю, 5 липня.

Раніше збірна Франції з футболу вийшла у чвертьфінал Євро-2024. У матчі 1/8 фіналу французи здолали команду Бельгії з рахунком 1:0.

Як повідомлялося, чинний віцечемпіон Європи з футболу, Англія пробилася до чвертьфіналу Євро-2024 завдяки вольовій перемозі над Словаччиною – 2:1 після додаткового часу.