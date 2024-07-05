УЄФА відсторонив зірку збірної Туреччини від участі в Євро-2024: названо причину

Захисник пропускатиме чвертьфінал з Нідерландами 6 липня

УЄФА відсторонив захисника збірної Туреччини Меріха Демірала на два матчі, повідомляє Суспільне.

Офіційна причина для дискваліфікації Демірала – «порушення загальних принципів пристойної поведінки та користання спортивних заходів для маніфестацій неспортивного характеру».

Вчинок, який розслідувала УЄФА, датований 2 липня, коли збірна Туреччини перемогла Австрію (2:1) в 1/8 фіналу Євро-2024. Демірал тоді забив обидва голи турецької збірної та приніс своїй команді путівку до першого чвертьфіналу за 16 років.

Під розслідування потрапило святкування другого голу Демірала, в якому той на пальцях зобразив двох вовків – символ, пов'язаний з турецьким ультраправим рухом «Сірі вовки».

Святкування Демірала засудили в Німеччині, зокрема міністр внутрішніх справ країни-господарки чемпіонату Ненсі Фезер зазначила у соцмережах:

«Символіці ультраправих екстремістів Туреччини не місце на наших стадіонах. Євро не має використовуватися для просування расизму. Ми очікуємо, що УЄФА розслідує це і розгляне санкції».

Після гри Демірал пояснив своє святкування тим, що побачив жест у вболівальників на трибунах і хотів його відтворити.

«У мене на думці було спеціальне святкування [голу], пов'язане з моєю турецькою ідентичністю. Я дуже пишаюся бути турком і глибоко відчув цю гордість після голу. Хотів це висловити і дуже радий, що зробив це. [...] У цьому немає жодних прихованих меседжів. Просто хотів показати, наскільки я був радий», – пояснив гравець.

Відсторонення Демірала залишить його щонайменше поза чвертьфінальним матчем Євро-2024 між Туреччиною та Нідерландами. Зустріч відбудеться в суботу, 6 липня, і стартує о 22:00 за київським часом.