Головна Спорт Новини
search button user button menu button

УЄФА відсторонив зірку збірної Туреччини від участі в Євро-2024: названо причину

Іван Гавриляк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
УЄФА відсторонив зірку збірної Туреччини від участі в Євро-2024: названо причину
Меріх Демірал та заборонений жест
фото: x.com/FabrizioRomano

Захисник пропускатиме чвертьфінал з Нідерландами 6 липня

УЄФА відсторонив захисника збірної Туреччини Меріха Демірала на два матчі, повідомляє Суспільне.

Офіційна причина для дискваліфікації Демірала – «порушення загальних принципів пристойної поведінки та користання спортивних заходів для маніфестацій неспортивного характеру».

Вчинок, який розслідувала УЄФА, датований 2 липня, коли збірна Туреччини перемогла Австрію (2:1) в 1/8 фіналу Євро-2024. Демірал тоді забив обидва голи турецької збірної та приніс своїй команді путівку до першого чвертьфіналу за 16 років.

Під розслідування потрапило святкування другого голу Демірала, в якому той на пальцях зобразив двох вовків – символ, пов'язаний з турецьким ультраправим рухом «Сірі вовки».

Святкування Демірала засудили в Німеччині, зокрема міністр внутрішніх справ країни-господарки чемпіонату Ненсі Фезер зазначила у соцмережах:

«Символіці ультраправих екстремістів Туреччини не місце на наших стадіонах. Євро не має використовуватися для просування расизму. Ми очікуємо, що УЄФА розслідує це і розгляне санкції».

Після гри Демірал пояснив своє святкування тим, що побачив жест у вболівальників на трибунах і хотів його відтворити.

«У мене на думці було спеціальне святкування [голу], пов'язане з моєю турецькою ідентичністю. Я дуже пишаюся бути турком і глибоко відчув цю гордість після голу. Хотів це висловити і дуже радий, що зробив це. [...] У цьому немає жодних прихованих меседжів. Просто хотів показати, наскільки я був радий», – пояснив гравець.

Відсторонення Демірала залишить його щонайменше поза чвертьфінальним матчем Євро-2024 між Туреччиною та Нідерландами. Зустріч відбудеться в суботу, 6 липня, і стартує о 22:00 за київським часом.

Читайте також: Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
Теги: Туреччина НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат Європи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міноборони запустило пілотний проєкт із реабілітації військовослужбовців
Туреччина братиме участь у реабілітації українських військових
7 червня, 20:47
Тренерський штаб сформував заявку на Євро-2024
Збірна України з футболу оголосила остаточну заявку на Євро-2024
8 червня, 03:23
Країни, які поки що не підписали комюніке, можуть зробити це пізніше.
Офіс президента пояснив, чому деякі учасники Саміту миру не підписали спільне комюніке
16 червня, 19:53
Поєдинок завершився з рахунком 0:1
Франція розпочала Євро-2024 з перемоги над Австрією
18 червня, 00:48
Луганські прикордонники вболівають за Україну у матчі проти Словаччини на Чемпіонаті Європи-2024
Луганські прикордонники привітали збірну України з перемогою (відео)
21 червня, 21:19
Численна армія польських фанатів по дорозі до «Олімпіаштадіону» перед матчем проти Австрії голосно скандувала гасло «Російська к*рва»
«Російська ку*ва». Поляки влаштували акцію на Євро-2024 (відео)
22 червня, 13:53
Політичні гасла та гасла з будь-якими проявами агресії на стадіоні категорично заборонені
УЄФА забороняє уболівальникам приносити на стадіон фотографії загиблих захисників
25 червня, 15:57
Цьогоріч Туреччина, Болгарія і Румунія підписали угоду про спільну боротьбу з морськими мінами у Чорному морі
Три країни НАТО розпочали розмінування Чорного моря
1 липня, 13:33
Збірна Нідерландів забили три м'ячі у ворота суперників
Збірна Нідерландів вийшла у чвертьфінал Євро-2024, розгромивши Румунію
2 липня, 21:27

Новини

УЄФА відсторонив зірку збірної Туреччини від участі в Євро-2024: названо причину
УЄФА відсторонив зірку збірної Туреччини від участі в Євро-2024: названо причину
«Динамо» розформувало жіночу команду
«Динамо» розформувало жіночу команду
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
Дефлімпійські збірні України стали чемпіонами Європи з баскетболу
Дефлімпійські збірні України стали чемпіонами Європи з баскетболу
Бізнесмен, якого СБУ підозрює у в фінансуванні агресії РФ, вболівав за Світоліну на Вімблдоні
Бізнесмен, якого СБУ підозрює у в фінансуванні агресії РФ, вболівав за Світоліну на Вімблдоні
Чи скасують Олімпіаду у Парижі? Офіційний коментар МОК
Чи скасують Олімпіаду у Парижі? Офіційний коментар МОК

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
Путін по-іншому заговорив про мирні переговори. Аналіз ISW
23K
Море – не туалет: курорт Іспанії вводить штраф для туристів
17K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
14K
На що українці згодні заради миру, або Про маніпуляції у соцопитуваннях
12K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 05 липня: ситуація на фронті
6360
Втрати ворога станом на 5 липня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Відновлення роботи портів Миколаєва? Названо умову
Сьогодні, 14:19
Чи можна звільнити прем’єра під час війни? Пояснює юрист-конституціоналіст
Сьогодні, 14:14
Атака дронів на Росію, попередні результати виборів у Британії: головне за ніч
Сьогодні, 06:32
Доктор технічних наук розповіла, як у домашніх умовах перевірити якість вершкового масла
Вчора, 16:41
На Харківщині перевірять підрядників, які будували фортифікації – Синєгубов
Вчора, 12:58
Довічна дискваліфікація: Головний метхолдинг країни розповів про «червоні прапорці» для постачальників
Вчора, 12:39

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua