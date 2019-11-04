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    Син легендарного Холіфілда феєрично дебютував у професіональному боксі (відео)

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    Еван Холіфілд - Син легендарного Холіфілда феєрично дебютував у професіональному боксі (відео)
    Еван Холіфілд
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    Холіфілд-молодший за 16 секунд нокаутував першого суперника

    Син легендарного американського надважковаговика Евандера Холіфілда Еван дебютував у професіональному боксі. Холіфілд-молодший за 16 секунд нокаутував Ніка Вінстеда.

    Еван Холіфілд провів 80 боїв на аматорському рівні, однак не зміг пробитися до збірної США.

    Наразі Еван уклав угоду з промоутерською компанією Main Events, з якою колись починав кар’єру його батько Евандер.

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    бокс
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