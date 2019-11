Син легендарного Холіфілда феєрично дебютував у професіональному боксі (відео)

Холіфілд-молодший за 16 секунд нокаутував першого суперника

Син легендарного американського надважковаговика Евандера Холіфілда Еван дебютував у професіональному боксі. Холіфілд-молодший за 16 секунд нокаутував Ніка Вінстеда.

Evander Holyfield's son, Evan, just made his pro boxing debut and crushed his opponent



Looking like the real deal.



(via @DAZN_USA)pic.twitter.com/lhd7TqISeX