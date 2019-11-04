Син легендарного Холіфілда феєрично дебютував у професіональному боксі (відео)
Еван Холіфілд
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Холіфілд-молодший за 16 секунд нокаутував першого суперника
Син легендарного американського надважковаговика Евандера Холіфілда Еван дебютував у професіональному боксі. Холіфілд-молодший за 16 секунд нокаутував Ніка Вінстеда.
Evander Holyfield's son, Evan, just made his pro boxing debut and crushed his opponent— Bleacher Report (@BleacherReport) November 3, 2019
Looking like the real deal.
(via @DAZN_USA)pic.twitter.com/lhd7TqISeX
Еван Холіфілд провів 80 боїв на аматорському рівні, однак не зміг пробитися до збірної США.
Наразі Еван уклав угоду з промоутерською компанією Main Events, з якою колись починав кар’єру його батько Евандер.