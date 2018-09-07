Син Міхаеля Шумахера може стартувати у Формулі-2 у наступному сезоні



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Мік Шумахер

З'явилися чутки про перехід Міка з Формули-3

Син семиразового чемпіона Формули-1 Міхаеля Шумахера Мік націлився на дебют у Формулі-2 наступного сезону.

Згідно з повідомленням німецької Kolner Express, Мік Шумахер минулого вікенду Ф1 у Монці провів зустріч із Ніколя Тодтом, співвласником однієї з провідних команд Формули-2 ART Grand Prix.

Це породило чутки, що Шумахер наступного року може стати одним із пілотів цієї стайні, кольори якої цього сезону захищають Джек Ейткен і головний претендент на чемпіонський титул 2019 року Джордж Расселл.

19-річний Мік наразі виступає у чемпіонаті Європи Формули-3, де проводить свій другий сезон. Спочатку німець виглядав досить блідо, але досяг неабиякого прогресу за останні три етапи, вигравши третину гонок і стрибнувши на четверту позицію у загальному заліку.

За дев’ять гонок до завершення чемпіонату його відділяє від лідера Дена Тіктема лише 36 очок.

Зазначається, що батьки Міка Шумахера та Ніколя Тодта мають вкрай успішний досвід співпраці у Формулі-1: саме Жан Тодт, коли перебував на чолі команди Ferrari, запросив Міхаеля Шумахера, який зрештою приніс Скудерії п’ять чемпіонських титулів.

Джерело: ua.Motorsport.com