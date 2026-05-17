Сіннер зібрав колекцію «тисячників» і встановив новий тенісний рекорд

Перша ракетка світу фактично не має рівних цьогоріч

Італієць Яннік Сіннер став наймолодшим тенісистом в історії, який виграв титули всіх дев'яти турнірів серії ATP 1000. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Opta Ace.

У неділю Сіннер виграв «мастерс» у Римі, здолавши норвезького тенісиста Каспера Рууда (6:4, 6:4). Раніше він тріумфував на Canadian Open, Miami Open, Cincinnati Open, Shanghai Masters, Paris Masters, Indian Wells Open, Monte-Carlo Masters, Madrid Open. Досі таке досягнення підкорилося лише сербу Новаку Джоковічу.

Проте, італійський тенісист суттєво покращив рекорд легендарного балканця. Останній «тисячник» підкорився Джоковічу в 31 рік. Натомість Сіннеру зараз – лише 24.

Перший номер світового рейтингу встановив ще низку досягнень. Зокрема, він став першим за понад півстоліття італійцем, який виграв турнір у Римі. Також Сіннер здобув 33 перемоги на «мастерсах» поспіль, оновивши власний рекорд.

До слова, українка Еліна Світоліна встановила віковий рекорд жіночого тенісу. Вона стала найстаршою тенісисткою з перемогами над трьома представницями чільної п'ятірки жіночого тенісу впродовж одного «тисячника». Світоліна переграла Рибакіну, Свьонтек і Гауфф.

Нагадаємо, американка Вінус Вільямс уперше з 2021 року змагатиметься на Відкритому чемпіонаті Франції. Легендарна тенісистка виступить в парному розряді. Її партнеркою стане співвітчизниця Баптіст.