Сіннер зібрав колекцію «тисячників» і встановив новий тенісний рекорд

Антон Федорців
Яннік Сіннер переписав історію чоловічого тенісу
фото: Reuters
Перша ракетка світу фактично не має рівних цьогоріч

Італієць Яннік Сіннер став наймолодшим тенісистом в історії, який виграв титули всіх дев'яти турнірів серії ATP 1000. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Opta Ace.

У неділю Сіннер виграв «мастерс» у Римі, здолавши норвезького тенісиста Каспера Рууда (6:4, 6:4). Раніше він тріумфував на Canadian Open, Miami Open, Cincinnati Open, Shanghai Masters, Paris Masters, Indian Wells Open, Monte-Carlo Masters, Madrid Open. Досі таке досягнення підкорилося лише сербу Новаку Джоковічу.

Проте, італійський тенісист суттєво покращив рекорд легендарного балканця. Останній «тисячник» підкорився Джоковічу в 31 рік. Натомість Сіннеру зараз – лише 24.

Перший номер світового рейтингу встановив ще низку досягнень. Зокрема, він став першим за понад півстоліття італійцем, який виграв турнір у Римі. Також Сіннер здобув 33 перемоги на «мастерсах» поспіль, оновивши власний рекорд.

До слова, українка Еліна Світоліна встановила віковий рекорд жіночого тенісу. Вона стала найстаршою тенісисткою з перемогами над трьома представницями чільної п'ятірки жіночого тенісу впродовж одного «тисячника». Світоліна переграла Рибакіну, Свьонтек і Гауфф.

Нагадаємо, американка Вінус Вільямс уперше з 2021 року змагатиметься на Відкритому чемпіонаті Франції. Легендарна тенісистка виступить в парному розряді. Її партнеркою стане співвітчизниця Баптіст.

Теги: теніс Новак Джокович Яннік Сіннер

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

