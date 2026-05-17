У футбольному чемпіонаті Молдови команди оформили автогол року (відео)

Уболівальники в мережі пророкують взяттю воріт участь в премії Пушкаша

Неординарний гол у власні ворота напередодні стався в поєдинку молдовської Ліги 1 між «Реалом Сірець» та «Огузспортом» із Комрата. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Moldfootball.com.

Автогол трапився на 75-й хвилині. На той час «Реал Сірець» впевнено перемагав гагаузів (4:1). Хавбек «Огузспорту» наважився на дальній удар, але м'яч пішов убік від воріт. Та у власному штрафному біля лінії поля саме лежав півзахисник господарів Ребежа.

Далі відбувся цілий парад курйозів. Воротар «Реала Сірця» пішов поглянути, як почувається партнер, оскільки удар пішов повз ворота. Та м'яч підступно влучив у Ребежу та за дивною траєкторією перелетів голкіпера й опинився у сітці.

Аби усвідомити, що сталося, учасникам поєдинку знадобилося трохи часу. Футболісти не відразу зрозуміли, що рахунок змінився. А режисер трансляції взагалі запустив повтор, коли м'яч якраз по-зрадницьки прямував у ворота господарів.

Зрештою, автогол зарахували. Та стимулом для «Огузспорту» він не став. Згодом «Реал Сірець» забив п'ятий м'яч і залишив команду з Комрата в Першому дивізіоні на новий сезон. Натомість в соцмережах жартують, що цей автогол слід включити до списку номінантів на премію Пушкаша – приз за найкращий гол року від ФІФА.

😮 An own goal from Moldova could be a contender for the Puskás Award. pic.twitter.com/nOGSyp0K1K — PedriBallIQ (@Pedri_balll) — PedriBallIQ (@Pedri_balll) May 17, 2026

