Головна Спорт Новини
search button user button menu button

У футбольному чемпіонаті Молдови команди оформили автогол року (відео)

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
У футбольному чемпіонаті Молдови команди оформили автогол року (відео)
Випадковий збіг обставин породив новий футбольний мем
фото: скріншот із відеоогляду поєдинку
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Уболівальники в мережі пророкують взяттю воріт участь в премії Пушкаша

Неординарний гол у власні ворота напередодні стався в поєдинку молдовської Ліги 1 між «Реалом Сірець» та «Огузспортом» із Комрата. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Moldfootball.com.

Автогол трапився на 75-й хвилині. На той час «Реал Сірець» впевнено перемагав гагаузів (4:1). Хавбек «Огузспорту» наважився на дальній удар, але м'яч пішов убік від воріт. Та у власному штрафному біля лінії поля саме лежав півзахисник господарів Ребежа.

Далі відбувся цілий парад курйозів. Воротар «Реала Сірця» пішов поглянути, як почувається партнер, оскільки удар пішов повз ворота. Та м'яч підступно влучив у Ребежу та за дивною траєкторією перелетів голкіпера й опинився у сітці.

Аби усвідомити, що сталося, учасникам поєдинку знадобилося трохи часу. Футболісти не відразу зрозуміли, що рахунок змінився. А режисер трансляції взагалі запустив повтор, коли м'яч якраз по-зрадницьки прямував у ворота господарів.

Зрештою, автогол зарахували. Та стимулом для «Огузспорту» він не став. Згодом «Реал Сірець» забив п'ятий м'яч і залишив команду з Комрата в Першому дивізіоні на новий сезон. Натомість в соцмережах жартують, що цей автогол слід включити до списку номінантів на премію Пушкаша – приз за найкращий гол року від ФІФА.

До слова, іменитий тренер повернувся на місток збірної Кюрасао перед Чемпіонатом світу. Нідерландець Дік Адвокат відновить роботу з «Блакитною хвилею» після кількамісячної паузи. Саме він сенсаційно вивів національну команду на Мундіаль.

Нагадаємо, раніше збірна Аргентини оголосила попередню заявку на Чемпіонат світу 2026. До списку Ліонеля Скалоні потрапили 55 футболістів. Поза заявкою опинився нападник італійської «Роми» Пауло Дібала.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дрісс Ель-Джаблі забив дивовижний м'яч на внутрішній арені
У чемпіонаті Марокко центрбек оформив фантастичний гол на премію Пушкаша
13 квiтня, 12:27
Інфантіно спробував організувати символічне примирення голів футбольних федерацій Палестини та Ізраїлю
Спроба президента ФІФА помирити Ізраїль та Палестину завершилася гучним скандалом
1 травня, 10:43
Новий очільник ФІФА визначиться 18 березня 2027 року
Стала відома дата проведення виборів президента ФІФА
1 травня, 13:33
Джанні Інфантіно зібрався на четвертий термін президента ФІФА
Інфантіно повідомив про участь у наступних виборах президента ФІФА
1 травня, 14:53
«Нафтовикам» доведеться покладатися на внутрішні резерви
«Нефтчі» Вернидуба отримав суворе покарання від ФІФА
6 травня, 11:26
ФІФА готує нововведення перед стартом світової першості
ФІФА може відмовитися від традиційного виходу гравців на поле на Чемпіонаті світу
13 травня, 16:48

Новини

«Карпати» переграли «Верес» у Прем'єр-лізі
«Карпати» переграли «Верес» у Прем'єр-лізі
Navi здолали росіян у півфіналі IEM Atlanta і зустрінуться з GamerLegion: де дивитися фінал
Navi здолали росіян у півфіналі IEM Atlanta і зустрінуться з GamerLegion: де дивитися фінал
У футбольному чемпіонаті Молдови команди оформили автогол року (відео)
У футбольному чемпіонаті Молдови команди оформили автогол року (відео)
Герой України Сергій Бубка має успішний бізнес у Росії: розслідування
Герой України Сергій Бубка має успішний бізнес у Росії: розслідування
«Оболонь» сенсаційно здолала «Колос» у Прем'єр-лізі
«Оболонь» сенсаційно здолала «Колос» у Прем'єр-лізі
«Шахтар» з дублем Обаха розібрався з «Кривбасом» у Прем'єр-лізі
«Шахтар» з дублем Обаха розібрався з «Кривбасом» у Прем'єр-лізі

Новини

Дощі із грозами в окремих областях України: погода на 17 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Рада Україна–НАТО зустрінеться у палаці шведського короля
Вчора, 06:20
В окремих областях України грози з градом: погода на 16 травня 2026 року
Вчора, 05:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
15 травня, 22:50
Китай заявляє, що зустрічі з Трампом дали «значні результати»
15 травня, 21:45
В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
15 травня, 05:59

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua