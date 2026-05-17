Navi здолали росіян у півфіналі IEM Atlanta і зустрінуться з GamerLegion: де дивитися фінал

Вітчизняний колектив позмагається за солідні преміальні на турнірі з Counter Strike 2

Кіберспортивна команда Navi позмагається з німецькою організацію GamerLegion за головний приз IEM Atlanta 2026. Про це повідомляє «Главком».

Напередодні «Народжені перемагати» розібралися з російським колективом BetBoom (2:0). Navi взяли гору на мапах Ancient (13:8) та Nuke (13:6). Кольори української організації захищали молдованин iM, українські кіберспортсмени b1t та w0nderful, фін Aleksib і makazze з Косова.

Зустріч із GamerLegion запланована на неділю, 17 травня. Старт – о 21:15 за київським часом. Переможець протистояння заробить 1 млн доларів.

Шляхи команд уже перетиналися на груповому етапі. Тоді перемогу відсвяткували Navi (2:1). «Народжені перемагати» після успіху на мапі Inferno (13:4) нічого не змогли протиставити на карті 0Ancient (1:13). Та на мапі Mirage зуміли дотиснути німців (13:11).

Переглянути зустріч між Navi та GamerLegion можна буде на YouTube безпосередньо в цій новині:

Нагадаємо, українська організація Monte здобула перемогу на CCT Global Finals 2026. У фіналі турніру з CS2 вони здолали Heroic. Успіху вони досягли у форматі best of 5.