Герой України Сергій Бубка має успішний бізнес у Росії: розслідування

Сергій Бубка не залишив свій маєток в окупованому Криму, а офіційно легалізував його за законами РФ
Родинний бізнес Бубок не просто функціонує, а стрімко багатіє

Колишній президент Національного олімпійського комітету та легенда світового спорту Сергій Бубка отримував дивіденди від бізнесу в окупованому Донецьку та володіє елітною нерухомістю в Криму. Як інформує «Главком», про це йдеться у розслідуванні «Телебачення Торонто».

Станом на травень 2026 року Сергій Бубка досі зберігає найвищі державні регалії – звання Героя України, ордени князя Ярослава Мудрого та Свободи. І водночас він є офіційним співвласником трьох російських компаній у Донецьку: «Фірма Монблан», «ООО Август» та «Спортивний клуб Сергія Бубки». Цей факт у 2023 році виявили розслідувачі Bihus.Info. Головним його партнером виступає старший брат Василь Бубка. Компанії напряму торгують з окупантами. Тоді спортсмен записав відеозвернення, запевняючи, що «не має жодного стосунку до бізнесу на окупованих територіях».

«Гроші капали весь 23-й рік»: докази отримання рублів

Однак злиті російські податкові бази даних, які отримали журналісти, спростовують слова Бубки. У документах чорним по білому зафіксовано нарахування особистих доходів Сергію Назаровичу від «Фірми Монблан» протягом усього 2023 року. Загалом Бубці було нараховано 1 141 186 рублів особистого доходу, з якого він сплатив 15% податку безпосередньо до бюджету РФ.

Родинний бізнес Бубок не просто функціонує, а стрімко багатіє. Виторг «Фірми Монблан», яка заправляє службовий автотранспорт російського казначейства та бойовиків «ДНР», у 2025 році зріс на чверть і перевищив 328 млн рублів.

Прибутки фірми «Август» підскочили на 223%, хоча там офіційно не оформлено жодного працівника.

Спектр заробітку родини коливається від торгівлі та нерухомості до випікання хліба під брендом «Спортивного клубу Сергія Бубки».

Окремо діє компанія «Маріс 2006», записана на Неонілу Бубку (ймовірну дружину брата, яка отримала паспорт РФ у 2020 році). Ця фірма годує окупаційну систему освіти через 31 держконтракт із донецькими школами. Її чистий прибуток за 2025 рік склав 22,3 млн рублів (близько $290 000). Лише за один рік ці чотири фірми сплатили до бюджету агресора майже 29 млн рублів податків.

Кримська вілла та «Казантип»

Журналісти виявили, що Сергій Бубка не залишив свій маєток в окупованому Криму, а офіційно легалізував його за законами РФ.

У селі Попівка Сакського району (колишнє місце проведення фестивалю «Казантип») ексспортсмен поставив на російський кадастровий облік земельну ділянку (12 соток) у 2018 році, а у серпні 2020-го оформив право власності на віллу площею понад 560 кв. метрів. Вартість будинку оцінюється у понад 15 млн рублів. Для реєстрації Бубка надав свій український паспорт.

Крім того, комерційною нерухомістю в Алушті володіє його син Віталій Бубка, який живе у Франції. Апартаменти Deluxe e готелі «Дача Штейнца»? зараз успішно здаються туристам за ціною від 12 900 рублів за добу.

Офіційна реакція СБУ та прокуратури

У відповідь на запит журналістів в Офісі Генерального прокурора офіційно підтвердили: Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях наразі здійснює досудове розслідування щодо Сергія Бубки. Справу відкрито за статтею 111-2 Кримінального кодексу України – «Пособництво державі-агресору».

Щодо його брата, Василя Бубки, розслідування за фактом колабораціонізму та фінансування тероризму наразі формально зупинено, оскільки окупаційний менеджер родини перебуває в розшуку. Заочне засудження правоохоронці поки не запустили.

До слова, влітку 2023 року журналісти Bihus.Info опублікували інформацію про те, що родинна фірма Героя України Сергія Бубки ймовірно постачає пальне терористам.

Попри оприлюднені Bihus.Info документи та відкриті кримінальні провадження, Сергій Бубка досі залишається членом Національного олімпійського комітету.

Нагадаємо, Бубка передавав погрозу журналістам через розслідування про його сімейний бізнес.

