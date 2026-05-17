Усик прибув до Гізи на поєдинок проти Верховена

Олександр Усик (у центрі) зібрав до Єгипту чималу команду

Чемпіон у супроводі свити дістався до древнього міста

Український боксер Олександр Усик прилетів до Єгипту на бій проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Ring Magazine.

Володар титулів IBF, WBA, WBC у надважкій вазі приїхав у Гізу в неділю. Саме там у наступну суботу відбудеться поєдинок українця. Організував бій голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх.

«Гізо, ми офіційно прибули з командою», – написав Усик у соцмережах і додав світлину зі своїм оточенням.

На кону в поєдинку проти Верховена стоятиме чемпіонський пояс WBC. Раніше Всесвітня боксерська рада санкціонувала добровільний захист українським боксером титулу. Також переможець прийдешнього поєдинку отримає пояс The Ring. Окрім того, WBC підготувала спеціальний титул «Король Нілу».

Усик втратив звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті після відмови від захисту титулу WBO. Нещодавно цей пояс завоював британець Даніель Дюбуа. Його український боксер торік переміг у боротьбі за вакантний титул IBF.

До слова, раніше IBF визначилася з долею пояса Усика. Якщо українець переможе Верховена, то збереже титул федерації. У разі поразки чемпіона пояс негайно стане вакантним.

Нагадаємо, українець Даніель Лапін битиметься на розігріві перед боєм Усика проти Верховена. Поєдинок відбудеться 23 травня у Гізі. Поруч із єгипетськими пірамідами проведуть великий вечір боксу.