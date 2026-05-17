Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Усик прибув до Гізи на поєдинок проти Верховена

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Усик прибув до Гізи на поєдинок проти Верховена
Олександр Усик (у центрі) зібрав до Єгипту чималу команду
фото: @usykaa
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Чемпіон у супроводі свити дістався до древнього міста

Український боксер Олександр Усик прилетів до Єгипту на бій проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Ring Magazine.

Володар титулів IBF, WBA, WBC у надважкій вазі приїхав у Гізу в неділю. Саме там у наступну суботу відбудеться поєдинок українця. Організував бій голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх.

«Гізо, ми офіційно прибули з командою», – написав Усик у соцмережах і додав світлину зі своїм оточенням.

На кону в поєдинку проти Верховена стоятиме чемпіонський пояс WBC. Раніше Всесвітня боксерська рада санкціонувала добровільний захист українським боксером титулу. Також переможець прийдешнього поєдинку отримає пояс The Ring. Окрім того, WBC підготувала спеціальний титул «Король Нілу».

Усик втратив звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті після відмови від захисту титулу WBO. Нещодавно цей пояс завоював британець Даніель Дюбуа. Його український боксер торік переміг у боротьбі за вакантний титул IBF.

До слова, раніше IBF визначилася з долею пояса Усика. Якщо українець переможе Верховена, то збереже титул федерації. У разі поразки чемпіона пояс негайно стане вакантним.

Нагадаємо, українець Даніель Лапін битиметься на розігріві перед боєм Усика проти Верховена. Поєдинок відбудеться 23 травня у Гізі. Поруч із єгипетськими пірамідами проведуть великий вечір боксу.

 

Теги: бокс Олександр Усик

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Даніель Лапін отримав нового суперника
Лапін битиметься на розігріві перед боєм Усика проти Верховена
5 травня, 21:17
Олександр Усик і Ріко Верховен битимуться за спеціальний пояс WBC «Король Нілу»
Переможець бою Усик – Верховен отримає унікальний пояс
9 травня, 18:56
Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик двічі перетнулися в ринзі
«Давай, жадібне пузо». Ф'юрі кинув виклик Усику, українець не забарився з відповіддю
11 травня, 14:29
За кар'єру на професійному ринзі Ломаченко здобув 18 перемог у 21 поєдинку
Ломаченко вже восени може відновити професійну кар'єру
13 травня, 10:03
Василь Ломаченко – товариш Олександра Усика по збірній України – готовий повернутися в ринг
Непереможений американець кинув виклик Ломаченку і готовий приїхати в Україну
14 травня, 12:14
Олександр Усик і Ріко Верховен зійдуться в рингу 23 травня
«Найвеличніша перемога в історії боксу». Ексчемпіон світу оцінив можливу поразку Усика від Верховена
14 травня, 16:09
Після бою з Верховеном Усик, у разі перемоги, буде зобов'язаний провести обов'язковий захист пояса IBF протягом 180 днів
Усик втратить пояс IBF, якщо програє Верховену
15 травня, 11:49
Тайсон кілька років боровся з наркотичною та алкогольною залежністю
Легендарний Майк Тайсон зізнався в інтерв'ю, чи продовжує вживати наркотики
Вчора, 13:50
Карен Чухаджян був учасником головного бою під час вечора боксу в Німеччині
Українець Чухаджян двічі побував у нокдауні і програв претендентський бій IBF
Вчора, 14:16

Новини

Сіннер зібрав колекцію «тисячників» і встановив новий тенісний рекорд
Сіннер зібрав колекцію «тисячників» і встановив новий тенісний рекорд
Усик прибув до Гізи на поєдинок проти Верховена
Усик прибув до Гізи на поєдинок проти Верховена
«Карпати» переграли «Верес» у Прем'єр-лізі
«Карпати» переграли «Верес» у Прем'єр-лізі
Navi здолали росіян у півфіналі IEM Atlanta і зустрінуться з GamerLegion: де дивитися фінал
Navi здолали росіян у півфіналі IEM Atlanta і зустрінуться з GamerLegion: де дивитися фінал
У футбольному чемпіонаті Молдови команди оформили автогол року (відео)
У футбольному чемпіонаті Молдови команди оформили автогол року (відео)
Герой України Сергій Бубка має успішний бізнес у Росії: розслідування
Герой України Сергій Бубка має успішний бізнес у Росії: розслідування

Новини

Дощі із грозами в окремих областях України: погода на 17 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Рада Україна–НАТО зустрінеться у палаці шведського короля
Вчора, 06:20
В окремих областях України грози з градом: погода на 16 травня 2026 року
Вчора, 05:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
15 травня, 22:50
Китай заявляє, що зустрічі з Трампом дали «значні результати»
15 травня, 21:45
В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
15 травня, 05:59

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua