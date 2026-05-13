Тенісна легенда вперше за п'ять років візьме участь в «Ролан Гарросі»

Антон Федорців
Вінус Вільямс повернеться на ґрунтовий мейджор
фото: Reuters
Знаменита спортсменка виступить в Парижі у 45 років

Американка Вінус Вільямс уперше з 2021 року змагатиметься на Відкритому чемпіонаті Франції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт WTA.

Легендарна тенісистка виступить в парному розряді. Її партнеркою стане співвітчизниця Гейлі Баптіст. Вони пройшли на турнір за рейтингом, без використання вайлдкард – спеціального запрошення для місцевих або видатних гравців.

Вільямс-старша цьогоріч взяла участь в кількох турнірах. Зокрема, на ґрунті вона змагалася в Мадриді. У столиці Іспанії американська тенісистка зіграла три поєдинки в одиночному та парному розрядах.

Чим відома Вінус Вільямс

Уродженка Палм-Біч-Гарденс у штаті Флорида. Дебютувала в жіночому турі ще в жовтні 1994 року. До першого фіналу на рівні WTA дійшла восени 1997-го, а прем'єрний турнір виграла в лютому наступного року.

У наступні два десятиліття виграла ще 48 титулів одиночного розряду. Зокрема, сім разів тріумфувала на мейджорах (Вімблдон – п'ять разів, US Open – двічі). Також виграла по одному Grand Slam Cup та Tour Finals, а в 2000 році здобула «золото» Олімпіади в Сіднеї. Востаннє грала фінали в 2017-му (три поразки).

У парному розряді виграла 22 титули, зокрема 14 разів перемогла на мейджорах. Тричі тріумфувала в дуетах на Олімпійських іграх. Двічі виграла турніри серії Grand Slam у міксті.

Як Вінус Вільямс виступала на «Ролан Гарросі»

Відкритий чемпіонат Франції не належить до когорти улюблених мейджорів американки. Вона лише одного разу дійшла до фіналу одиночного розряду – програла молодшій сестрі Серені в 2002 році.

Натомість в парному розряді вона двічі підкорила Париж. Разом із сестрою Вільямс-старша тріумфувала на ґрунтових кортах у 1999 та 2010 роках. Також вона виграла мікст на «Ролан Гарросі» в 1998-му в парі зі співвітчизником Джастіном Гімелстобом.

До слова, українка Еліна Світоліна впевнено вийшла до чвертьфіналу «тисячника» в Римі. Вона впевнено розібралася з чеською тенісисткою Ніколою Бартунковою. Матч тривав два сети (6:2, 6:3).

Нагадаємо, Міжнародна федерація тенісу відмовилася скасовувати санкції проти Білорусі. Організація не підтримала ініціативу МОК щодо зняття бану. Змінити становище білорусів можуть у жовтні.

Теги: Ролан Гаррос теніс Вінус Вільямс

