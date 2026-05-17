«Карпати» переграли «Верес» у Прем'єр-лізі

Антон Федорців
Львів'яни підтердили турнірну перевагу над суперником
фото: ФК «Карпати»
Капітан команди забезпечив «левам» домашній успіх

Львівські «Карпати» переграли рівненський «Верес» (2:0) у принциповому поєдинку 29-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Підопічні Франа Фернандеса з перших хвилин захопили ініціативу. Кожухар на стартовому відрізку витягнув із-під поперечини постріл Мірошніченка та парирував удар Алькайна з гострого кута. Рівняни відповіли невдалою спробою Стамуліса.

Та далі домінували «Карпати». Чачуа перевірив пильність воротаря дальнім пострілом. Згодом Кожухар зреагував на удар Костенка головою. Потім кіпер витягнув і класний удар Мірошніченка з півкола штрафного.

Відкрити рахунок «левам», однак, вдалося аж на старті другого тайму. Допоміг львів'янам стандарт. Це той же Мірошніченко подав кутовий з правого флангу, а Бабогло з центру штрафного головою у падінні спрямував м'яч у сітку воріт.

У наступній атаці ледь не подвоїв перевагу господарів Бруніньйо. Та після його спроби п'ятою м'яч розминувся з рамкою. Зате незабаром усе склалося для Бабогла – Мірошніченко подав штрафний з лівого флангу, а центрбек зіграв ногою на випередження.

У фінальні хвилини «Карпати» ще й розгром могли оформити. Та після втручання VAR арбітр скасував призначений після падіння Дєдова одинадцятиметровий у ворота рівнян. Зрештою, з переможним дублем капітана команди «леви» закріпилися на дев'ятій сходинці в турнірній таблиці УПЛ. «Карпати» набрали 41 очко. «Верес» – десятий (31 пункт).

Standings provided by Sofascore

До слова, донецький «Шахтар» розібрався з «Кривбасом» у Кривому Розі в УПЛ. Дубль в складі гірників оформив нападник Обах. Також черговий гол до свого активу записав форвард Траоре.

Нагадаємо, київське «Динамо» з історичним голом Ярмоленка здолало «Полтаву» в Прем'єр-лізі. У списку бомбардирів УПЛ усіх часів лідер столичного гранда наздогнав Реброва. До рекордсмена Шацьких залишився один м'яч.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Верес ФК Карпати УПЛ

