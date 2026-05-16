Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Після перемоги у Римі Світоліна обійде прихильницю Путіна і підніметься на сьоме місце рейтингу WTA

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Після перемоги у Римі Світоліна обійде прихильницю Путіна і підніметься на сьоме місце рейтингу WTA
Світоліна вперше за вісім років зіграла у фіналі турніру WTA 1000
фото: Getty Images
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Успіх у Римі дозволив Світоліній покращити позиції у рейтингу WTA

Еліна Світоліна після перемоги на турнірі WTA 100 у Римі підніметься на сьоме місце у рейтингу WTA. Про це повідомляє «Главком».

Наразі у рейтингу WTA сьоме місце посідає росіянка Мірра Андрєєва. Після перемоги у Римі саме Світоліна наступного тижня стане сьомою ракеткою світу.

Андрєєва була помічена в підтримці диктатора Володимира Путіна в соцмережах. Зокрема, Андрєєва лайкала пост з привітанням Путіна з днем народження.

Як повідомлялося, Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Нагадаємо, Світоліна обіграла у фіналі турніру WTA 1000 у Римі американську тенісистку Коко Гофф.

Хід гри

Світоліна виграла перший сет, поступаючись в рахунку 0:2 і 2:4. За рахунку 4:4 українка відіграла кілька брейкпойнтів суперниці і вперше в партії вийшла вперед – 5:4. У десятому геймі Еліна взяла подачу Гофф і виграла сет – 6:4.  

Сценарій другої партії був дзеркальним, тепер вже українка постійно виходила вперед, а Гофф її наздоганяла. Так тривало до одинадцятого гейму, в якому Світоліна програла свою подачу. Однак, українка не дала суперниці подати на сет і забрала її подачу – 6:6. Доля партії вирішувалась на тайбрейку, який виграла американка – 7:3.

У вирішальному сеті ключовим став п’ятий гейм, а якому Світоліна зробила брейк і повела 3:2. У наступному геймі українка захистила свою подачу і збільшила перевагу – 4:2. Далі Еліна зробила другий брейк поспіль – 5:2. У восьмому геймі Світоліна подавала на матч і успішно довела справу до перемоги – 6:2.

WTA 1000. Рим. Фінал

  • Еліна Світоліна (Україна) – Коко Гофф (США) 6:4, 6:7, 6:2

Світоліна вперше за вісім років зіграла у фіналі турніру WTA 1000.

Теги: Еліна Світоліна теніс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Друга ракетка України продовжила свою переможну серію на грунтовому покритті
Костюк вийшла до півфіналу турніру WTA250 в Руані
17 квiтня, 23:46
Еліна Світоліна розпочинає турнір у Мадриді проти Анни Бондар з Угорщини
П'ять українських тенісисток зіграють у другому колі турніру у Мадриді
23 квiтня, 10:29
Марта Костюк подолала третє коло турніру WTA 1000 в Мадриді
Костюк розгромила п'яту ракетку світу і вийшла до 1/8 фіналу турніру у Мадриді
26 квiтня, 18:26
У наступному раунді сенсаційний Рафаель Ходар зустрінеться з першою ракеткою світу
В Іспанії новий Рафаель. 19-річний Ходар уперше у кар'єрі потрапив до 1/4 фіналу Мастерса
28 квiтня, 20:19
Костюк виборола найбільший трофей у своїй кар'єрі
Після фіналу турніру в Мадриді Костюк робила сальто, а росіянка – плакала
2 травня, 21:20
Експерша ракетка України Ангеліна Калініна у півфіналі відбору обіграла Камілу Осоріо
Калініна обіграла 83-тю ракетку світу й вийшла у фінал кваліфікації турніру в Римі
4 травня, 17:45
Вероніка Подрез пройшла кваліфікацію на турнірі WTA у Парижі
Подрез зіграла вперше з сенсаційного фіналу в Руані і пробилася в основу турнірну в Парижі
11 травня, 16:27
Еліна Світоліна: Я добре знаю гру Свьонтек
«Показує свій найкращий теніс на грунті». Світоліна оцінила суперницю у півфіналі турніру в Римі
14 травня, 13:39
Гра Світоліна – Гофф у прямому ефірі транслюватиметься на сайті setantasports.com та телеканалі Setanta Sports Premium
Світоліна – Гофф: де та коли дивитися фінал турніру WTA 1000 в Римі
Вчора, 08:24

Новини

Світоліна після перемоги у Римі подякувала українцям, які вболівали за неї в укриттях
Світоліна після перемоги у Римі подякувала українцям, які вболівали за неї в укриттях
Після перемоги у Римі Світоліна обійде прихильницю Путіна і підніметься на сьоме місце рейтингу WTA
Після перемоги у Римі Світоліна обійде прихильницю Путіна і підніметься на сьоме місце рейтингу WTA
Світоліна обіграла четверту ракетку світу і стала переможницею турніру WTA 1000 в Римі
Світоліна обіграла четверту ракетку світу і стала переможницею турніру WTA 1000 в Римі
Легенда «Шахтаря» Ракицький офіційно завершив кар'єру
Легенда «Шахтаря» Ракицький офіційно завершив кар'єру
«Манчестер Сіті» став володарем Кубка Англії
«Манчестер Сіті» став володарем Кубка Англії
Стародубцева провалила третій сет і вилетіла з турніру WTA 125 в Парижі
Стародубцева провалила третій сет і вилетіла з турніру WTA 125 в Парижі

Новини

Рада Україна–НАТО зустрінеться у палаці шведського короля
Вчора, 06:20
В окремих областях України грози з градом: погода на 16 травня 2026 року
Вчора, 05:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
15 травня, 22:50
Китай заявляє, що зустрічі з Трампом дали «значні результати»
15 травня, 21:45
В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
15 травня, 05:59
Президент Зеленський і правозахисниця Матвійчук отримають від Євросоюзу найвищу нагороду
14 травня, 22:15

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua