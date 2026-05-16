Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Світоліна обіграла четверту ракетку світу і стала переможницею турніру WTA 1000 в Римі

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Світоліна обіграла четверту ракетку світу і стала переможницею турніру WTA 1000 в Римі
Еліна Світоліна вшосте в кар'єрі зіграла у фіналі турніру WTA 1000
фото: Getty Images
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Українка здобула ювілейний 20-й титул в кар’єрі

Перша ракетка України Еліна Світоліна обіграла у фіналі турніру WTA 1000 у Римі американську тенісистку Коко Гофф. Про це повідомляє «Главком».

Хід гри

Світоліна виграла перший сет, поступаючись в рахунку 0:2 і 2:4. За рахунку 4:4 українка відіграла кілька брейкпойнтів суперниці і вперше в партії вийшла вперед – 5:4. У десятому геймі Еліна взяла подачу Гофф і виграла сет – 6:4.  

Сценарій другої партії був дзеркальним, тепер вже українка постійно виходила вперед, а Гофф її наздоганяла. Так тривало до одинадцятого гейму, в якому Світоліна програла свою подачу. Однак, українка не дала суперниці подати на сет і забрала її подачу – 6:6. Доля партії вирішувалась на тайбрейку, який виграла американка – 7:3.

У вирішальному сеті ключовим став п’ятий гейм, а якому Світоліна зробила брейк і повела 3:2. У наступному геймі українка захистила свою подачу і збільшила перевагу – 4:2. Далі Еліна зробила другий брейк поспіль – 5:2. У восьмому геймі Світоліна подавала на матч і успішно довела справу до перемоги – 6:2.

WTA 1000. Рим. Фінал

  • Еліна Світоліна (Україна) – Коко Гофф (США) 6:4, 6:7, 6:2

Світоліна вперше за вісім років зіграла у фіналі турніру WTA 1000. Загалом українська тенісистка вшосте в кар'єрі зіграла у фіналі турніру WTA 1000. У чотирьох із п'яти попередніх фіналів Світоліна здобувала титул.

Тисячник в Римі залишається найуспішнішим для першої ракетки України. Саме на ньому Еліна раніше двічі вигравала: у 2017 та 2018 роках. Загалом на всіх турнірах WTA Світоліна вже здобула 20 титулів.

Раніше тенісистки зустрічалися між собою п’ять разів, і перевага наразі на боці Світоліної – три перемоги. У нинішньому сезоні українка вже двічі переграла четверту ракетку світу – на кортах Australian Open та турнірі WTA у Дубаї.

Успіх у грі з Гофф дозволить Світоліній піднятися на сьоме місце в рейтингу WTA.

Нагадаємо, Світоліна у півфіналі турніру WTA 1000 у Римі сенсаційно перемогла третю ракетку світу Ігу Свьонтек.

Теги: Корі Ґауфф Еліна Світоліна теніс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Світоліна вп'яте у 2026 році зіграла у півфіналі турніру WTA
Світоліна програла Муховій і не зуміла вийти у фінал турніру у Штутгарті
18 квiтня, 18:25
У Жабер та її чоловіка Каріма Камуна 20 квітня 2026 року народився син
Зіркова тенісистка повідомила про народження дитини
22 квiтня, 12:18
Костюк не залишила шансів Путінцевій
Костюк з розгромної перемоги стартувала у Мадриді
24 квiтня, 18:27
Марта Костюк подолала третє коло турніру WTA 1000 в Мадриді
Костюк розгромила п'яту ракетку світу і вийшла до 1/8 фіналу турніру у Мадриді
26 квiтня, 18:26
Марта Костюк вдруге поспіль вийшла у чвертьфінал WTA 1000 в Мадриді
Костюк впевнено обіграла Макнеллі і другий рік поспіль вийшла в 1/4 фіналу турніру у Мадриді
27 квiтня, 22:07
Костюк не має наміру тиснути руку ексросіянці Потаповій
Костюк повідомила, чи потисне руку ексросіянці Потаповій після гри в Мадриді
30 квiтня, 13:53
Еліна Світоліна програла в Мадриді у другому колі
Світоліна втрималась у топ-10 світового рейтингу WTA завдяки Костюк
30 квiтня, 18:01
Ангеліна Калініна поповнила список учасниць 1/64 фіналу
Калініна виграла кваліфікацію на тенісному турнірі в Римі
5 травня, 19:25
Гра Світоліна – Гофф у прямому ефірі транслюватиметься на сайті setantasports.com та телеканалі Setanta Sports Premium
Світоліна – Гофф: де та коли дивитися фінал турніру WTA 1000 в Римі
Сьогодні, 08:24

Новини

Після перемоги у Римі Світоліна обійде прихильницю Путіна і підніметься на сьоме місце рейтингу WTA
Після перемоги у Римі Світоліна обійде прихильницю Путіна і підніметься на сьоме місце рейтингу WTA
Світоліна обіграла четверту ракетку світу і стала переможницею турніру WTA 1000 в Римі
Світоліна обіграла четверту ракетку світу і стала переможницею турніру WTA 1000 в Римі
Легенда «Шахтаря» Ракицький офіційно завершив кар'єру
Легенда «Шахтаря» Ракицький офіційно завершив кар'єру
«Манчестер Сіті» став володарем Кубка Англії
«Манчестер Сіті» став володарем Кубка Англії
Стародубцева провалила третій сет і вилетіла з турніру WTA 125 в Парижі
Стародубцева провалила третій сет і вилетіла з турніру WTA 125 в Парижі
Ястремська виграла турнір WTA 125 у Пармі, зігравши два матчі за день
Ястремська виграла турнір WTA 125 у Пармі, зігравши два матчі за день

Новини

Рада Україна–НАТО зустрінеться у палаці шведського короля
Сьогодні, 06:20
В окремих областях України грози з градом: погода на 16 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 22:50
Китай заявляє, що зустрічі з Трампом дали «значні результати»
Вчора, 21:45
В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
Вчора, 05:59
Президент Зеленський і правозахисниця Матвійчук отримають від Євросоюзу найвищу нагороду
14 травня, 22:15

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua