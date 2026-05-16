Світоліна обіграла четверту ракетку світу і стала переможницею турніру WTA 1000 в Римі

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Українка здобула ювілейний 20-й титул в кар’єрі

Перша ракетка України Еліна Світоліна обіграла у фіналі турніру WTA 1000 у Римі американську тенісистку Коко Гофф. Про це повідомляє «Главком».

Хід гри

Світоліна виграла перший сет, поступаючись в рахунку 0:2 і 2:4. За рахунку 4:4 українка відіграла кілька брейкпойнтів суперниці і вперше в партії вийшла вперед – 5:4. У десятому геймі Еліна взяла подачу Гофф і виграла сет – 6:4.

Сценарій другої партії був дзеркальним, тепер вже українка постійно виходила вперед, а Гофф її наздоганяла. Так тривало до одинадцятого гейму, в якому Світоліна програла свою подачу. Однак, українка не дала суперниці подати на сет і забрала її подачу – 6:6. Доля партії вирішувалась на тайбрейку, який виграла американка – 7:3.

У вирішальному сеті ключовим став п’ятий гейм, а якому Світоліна зробила брейк і повела 3:2. У наступному геймі українка захистила свою подачу і збільшила перевагу – 4:2. Далі Еліна зробила другий брейк поспіль – 5:2. У восьмому геймі Світоліна подавала на матч і успішно довела справу до перемоги – 6:2.

WTA 1000. Рим. Фінал

Еліна Світоліна (Україна) – Коко Гофф (США) 6:4, 6:7, 6:2

Світоліна вперше за вісім років зіграла у фіналі турніру WTA 1000. Загалом українська тенісистка вшосте в кар'єрі зіграла у фіналі турніру WTA 1000. У чотирьох із п'яти попередніх фіналів Світоліна здобувала титул.

Тисячник в Римі залишається найуспішнішим для першої ракетки України. Саме на ньому Еліна раніше двічі вигравала: у 2017 та 2018 роках. Загалом на всіх турнірах WTA Світоліна вже здобула 20 титулів.

Раніше тенісистки зустрічалися між собою п’ять разів, і перевага наразі на боці Світоліної – три перемоги. У нинішньому сезоні українка вже двічі переграла четверту ракетку світу – на кортах Australian Open та турнірі WTA у Дубаї.

Успіх у грі з Гофф дозволить Світоліній піднятися на сьоме місце в рейтингу WTA.

Нагадаємо, Світоліна у півфіналі турніру WTA 1000 у Римі сенсаційно перемогла третю ракетку світу Ігу Свьонтек.