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    СК «Дніпро-1» офіційно розпрощався з чотирма футболістами

    Після підписання новачків, клуб оголосив і про те, що деякі гравці залишають команду
    Спортивний клуб «Дніпро-1» залишають чотири гравці. А саме – півзахисники Микола Ляшенко (17 матчів, три результативні передачі), Святослав Шаповалов (15 матчів) і Ярослав Ткаченко (вісім матчів, три результативні передачі), а також форвард Юрій Захарків (15 матчів, шість забитих м’ячів, дві результативні передачі). Про це
    • 21 Грудня, 11:10
    • Розсилка
    Фото &laquo;Дніпро-1&raquo;
    Фото «Дніпро-1»

    Після підписання новачків, клуб оголосив і про те, що деякі гравці залишають команду

    Спортивний клуб «Дніпро-1» залишають чотири гравці.

    А саме – півзахисники Микола Ляшенко (17 матчів, три результативні передачі), Святослав Шаповалов (15 матчів) і Ярослав Ткаченко (вісім матчів, три результативні передачі), а також форвард Юрій Захарків (15 матчів, шість забитих м’ячів, дві результативні передачі).

    Про це повідомляє прес-служба СК «Дніпро-1».

    «Керівництво і тренерський штаб СК «Дніпро-1» дякує гравцям за співпрацю та бажає їм успіхів у подальшій професійній кар’єрі в нових клубах», - йдеться у зверненні клубу.

    Раніше Спортивний клуб «Дніпро-1» офіційно поповнив свій склад двома новачками.

    До того СК «Дніпро-1» підписав чемпіона Європи серед юнаків.

    Нагадаємо, що дніпровський клуб вийшов до півфіналу Кубку України.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України
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