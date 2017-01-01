СК «Дніпро-1» офіційно розпрощався з чотирма футболістами
- 21 Грудня, 11:10
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Після підписання новачків, клуб оголосив і про те, що деякі гравці залишають команду
Спортивний клуб «Дніпро-1» залишають чотири гравці.
А саме – півзахисники Микола Ляшенко (17 матчів, три результативні передачі), Святослав Шаповалов (15 матчів) і Ярослав Ткаченко (вісім матчів, три результативні передачі), а також форвард Юрій Захарків (15 матчів, шість забитих м’ячів, дві результативні передачі).
Про це повідомляє прес-служба СК «Дніпро-1».
«Керівництво і тренерський штаб СК «Дніпро-1» дякує гравцям за співпрацю та бажає їм успіхів у подальшій професійній кар’єрі в нових клубах», - йдеться у зверненні клубу.
Раніше Спортивний клуб «Дніпро-1» офіційно поповнив свій склад двома новачками.
До того СК «Дніпро-1» підписав чемпіона Європи серед юнаків.
Нагадаємо, що дніпровський клуб вийшов до півфіналу Кубку України.