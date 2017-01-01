Спортивний клуб «Дніпро-1» офіційно поповнив свій склад двома новачками

Контракти з клубом підписали Станіслав Передистий і Максим Білик

Обидва раніше виступали у Першій лізі за охтирський «Нафтовик» і є вихованцями футболу Дніпропетровської області. Контракти обох розраховані на півтора роки до літа 2019 року, інформує офіційний сайт СК «Дніпро-1». 28-річний Передистий, який виступає на позиції опорного півзахисника, пройшов академію донецького



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Фото СК «Дніпро-1»

Контракти з клубом підписали Станіслав Передистий і Максим Білик

Обидва раніше виступали у Першій лізі за охтирський «Нафтовик» і є вихованцями футболу Дніпропетровської області.

Контракти обох розраховані на півтора роки до літа 2019 року, інформує офіційний сайт СК «Дніпро-1».

28-річний Передистий, який виступає на позиції опорного півзахисника, пройшов академію донецького «Шахтаря». У цьому ж клубі він розпочав професійну кар’єру, виступаючи за «Шахтар-3» у Другій лізі й у першості U-21.

Далі була оренда у рідну дніпродзержинську «Сталь», яка тоді виступала у Другій лізі, після чого перейшов до краматорського «Авангарду», з яким він вийшов до Першої ліги.

Потім у його кар’єрі були виступи у першості Дніпропетровщини, звідки він перейшов у чемпіонат Харківщини. А от вже останні три сезони Передистий грав у Першій лізі за «Нафтовик», у складі якого провів 65 матчів і забив два м’ячі.

27-річний Білик виступає на позиції лівого та центрального захисника, свої футбольні університети закінчував у ДВУФК. Звідти він потрапив до Другої ліги у склад криворізького «Гірника», а продовжив кар’єру у «Дніпрі-75».

Далі були три роки у дублі «Кривбаса» і сезон у литовський вищій лізі за «Круоя» (Пакруойіс), звідки він повернувся – до складу черкаського «Славутича». Потім були виступи за команди Дніпропетровської та Харківської областей. Останні три сезони він провів у складі охтирців, за яких провів 40 матчів і забив три голи.