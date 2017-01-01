СК «Дніпро-1» проведе два збори в Туреччині

У команді визначилися з планами на зимову перерву

Після матчу 1/4 фіналу Кубка України проти «Львова» гравці СК «Дніпро-1» підуть у відпустку, яка триватиме до 18 січня. Після цього у команди заплановано проведення двох тренувальних зборів у Туреччині. Про проведення контрольних матчів та потенційних суперників наразі інформації немає. Нагадаємо, матч 1/4 фіналу Кубка