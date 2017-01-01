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    СК «Дніпро-1» проведе два збори в Туреччині

    У команді визначилися з планами на зимову перерву
    Після матчу 1/4 фіналу Кубка України проти «Львова» гравці СК «Дніпро-1» підуть у відпустку, яка триватиме до 18 січня. Після цього у команди заплановано проведення двох тренувальних зборів у Туреччині. Про проведення контрольних матчів та потенційних суперників наразі інформації немає. Нагадаємо, матч 1/4 фіналу Кубка
    • Сьогодні, 15:20
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    У команді визначилися з планами на зимову перерву

    Після матчу 1/4 фіналу Кубка України проти «Львова» гравці СК «Дніпро-1» підуть у відпустку, яка триватиме до 18 січня.

    Після цього у команди заплановано проведення двох тренувальних зборів у Туреччині.

    Про проведення контрольних матчів та потенційних суперників наразі інформації немає.

    Нагадаємо, матч 1/4 фіналу Кубка України «Львів» – СК «Дніпро-1» розпочнеться 29 листопада, початок о 19:00.

    Після 22 турів Другої ліги СК «Дніпро-1» лідирує у Групі Б, набравши 53 очки.

    На 2 очки менше у «Металіста 1925».

    Джерело: MatchDay

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