СК «Дніпро-1» проведе два збори в Туреччині
- Сьогодні, 15:20
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У команді визначилися з планами на зимову перерву
Після матчу 1/4 фіналу Кубка України проти «Львова» гравці СК «Дніпро-1» підуть у відпустку, яка триватиме до 18 січня.
Після цього у команди заплановано проведення двох тренувальних зборів у Туреччині.
Про проведення контрольних матчів та потенційних суперників наразі інформації немає.
Нагадаємо, матч 1/4 фіналу Кубка України «Львів» – СК «Дніпро-1» розпочнеться 29 листопада, початок о 19:00.
Після 22 турів Другої ліги СК «Дніпро-1» лідирує у Групі Б, набравши 53 очки.
На 2 очки менше у «Металіста 1925».
Джерело: MatchDay