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Реньєрі розкрив, чи зіграє Довбик в матчі ЛЄ

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Реньєрі розкрив, чи зіграє Довбик в матчі ЛЄ
фото з відкритих джерел

Українець потрапив до заявки на матч Ліги Європи проти Браги

Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі оцінив стан Артема Довбика.
 
«Довбик ще не готовий на всі 100%. Йому варто спочатку набрати хорошу фізичну форму, це дуже важливо для нього, а ми маємо стежити за його прогресом, щоб оцінити його стан перед грою. Нічого не вийде, якщо він не буде повністю готовий, з цього не буде жодної користі», – цитує Раньєрі Roma Press.

Зазначимо, що українець потрапив до заявки на матч Ліги Європи проти Браги, який пройде вже сьогодні, 12 грудня о 19:45. Загалом у поточному сезоні зіграв за Рому у 18-ти матчах у всіх турнірах, в яких забив 6 голів і віддав 1 асист.

Без українця Рома здобула першу перемогу за 7 матчів та дебютну після повернення Раньєрі, здолавши Лечче.

Нагадаємо, український форвард Олімпіакоса Роман Яремчук показав, у якому стані перебуває після ушкодження, отриманого в матчі з бухарестським Стяуа. Про це стало відомо з його соціальних мереж.
 
Роман Яремчук поєдинок розпочав на лаві запасних.

Українця випустили на поле на 77-й хвилині, але він встиг відіграти лише 95 секунд.

 

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Теги: Артем Довбик тренер НОВИНИ ФУТБОЛУ

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