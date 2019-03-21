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    Скандальна футзалістка збірної України прокоментувала напад на тренера

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    Скандальна футзалістка збірної України прокоментувала напад на тренера
    XSPORT.ua

    Анна Сидоренко каже, що її спровокували

    У 11-му турі Вищої ліги України з футзалу серед жінок «IMS-НУХТ» переміг «Будстар-НПУ» (3:2), однак головною подію став напад футзалістки «IMS-НУХТ» і збірної України Анна Сидоренко на тренера суперників Олександра Ратича.

    Після гри спортсменка розповіла про цей інцидент і причини, які змусили її вдарити наставника опонента.

    «Мало місце особиста образа, деталі зможу розповісти після офіційного розгляду», - заявила Сидоренко в коментарі Sport Arena.

    Футзалістка отримала червону картку і достроково закінчила гру. Зазначимо, що Олександр Ратич раніше тренував «IMS-НУХТ».

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    футзал
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