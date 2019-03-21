Скандальна футзалістка збірної України прокоментувала напад на тренера



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XSPORT.ua

Анна Сидоренко каже, що її спровокували

У 11-му турі Вищої ліги України з футзалу серед жінок «IMS-НУХТ» переміг «Будстар-НПУ» (3:2), однак головною подію став напад футзалістки «IMS-НУХТ» і збірної України Анна Сидоренко на тренера суперників Олександра Ратича.

Після гри спортсменка розповіла про цей інцидент і причини, які змусили її вдарити наставника опонента.

«Мало місце особиста образа, деталі зможу розповісти після офіційного розгляду», - заявила Сидоренко в коментарі Sport Arena.

Футзалістка отримала червону картку і достроково закінчила гру. Зазначимо, що Олександр Ратич раніше тренував «IMS-НУХТ».