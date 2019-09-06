Скандальна олімпійська чемпіонка з бігу Семеня стане футболісткою



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Кастер Семеня jvw5.co.za

Уже наступного року дворазова олімпійська чемпіонка може дебютувати в чемпіонаті ПАР

Дворазова 28-річна олімпійська чемпіонка з бігу на 800 м Кастер Семеня планує розпочати кар’єру в футболі.

Вона ввійшла до складу команди південноафриканської JVW. Наразі команда посідає друге місце в одній з регіональних ліг та планує вибороти місце на загальнонаціональному рівні, інформує прес-служба JVW.

Цього року Семеня вже не встигне зіграти, оскільки трансферне вікно вже закрите. Однак вона тренуватиметься з командою, аби бути готовою до наступного сезону.

Нагадаємо, після перемоги на чемпіонаті світу 2009 року Кастер Семеня проходила перевірку статі. Також спортсменку не допустили до чемпіонату світу з легкої атлетики 2019 року, через надто високий рівень тестостерону.