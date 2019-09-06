  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Скандальна олімпійська чемпіонка з бігу Семеня стане футболісткою

    • Розсилка
    Кастер Семеня - Скандальна олімпійська чемпіонка з бігу Семеня стане футболісткою
    Кастер Семеня
    jvw5.co.za

    Уже наступного року дворазова олімпійська чемпіонка може дебютувати в чемпіонаті ПАР

    Дворазова 28-річна олімпійська чемпіонка з бігу на 800 м Кастер Семеня планує розпочати кар’єру в футболі.

    Вона ввійшла до складу команди південноафриканської JVW. Наразі команда посідає друге місце в одній з регіональних ліг та планує вибороти місце на загальнонаціональному рівні, інформує прес-служба JVW.

    Цього року Семеня вже не встигне зіграти, оскільки трансферне вікно вже закрите. Однак вона тренуватиметься з командою, аби бути готовою до наступного сезону.

    Читайте також: «Це виглядає брудно і жахливо»: Дарина Білодід вибачилася перед суперницею з Іспанії

    Нагадаємо, після перемоги на чемпіонаті світу 2009 року Кастер Семеня проходила перевірку статі. Також спортсменку не допустили до чемпіонату світу з легкої атлетики 2019 року, через надто високий рівень тестостерону.

    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ легка атлетика Кастер Семеня
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ