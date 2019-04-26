Скандальний ірландський боєць MMA продав віскі на 78 мільйонів євро
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Конор Макгрегор
MMANytt
Ірландець Конор Макгрегор випускає власний бренд віскі
Ірландське видання The IrishTimes розкрило статистику продажів віскі скандальним бійцем MMA Конором Макгрегором.
З моменту запуску в 2018 році бренду Proper Twelve реалізовано 200 тисяч 9-літрових ящиків (2,6 млн пляшок по 0,75л). Вартість однієї пляшки в межах 28-33 євро.
Для порівняння компанія Jameson 2018 року випустила 7,4 млн ящиків напою. Виручка лише з продажів у США сягнула 1 млрд доларів.
Власний бренд віскі Конор Макгрегор заснував у вересні 2018 року. Наразі його віскі продається в США, Великій Британії та Ірландії.
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