Скандальний ірландський боєць MMA продав віскі на 78 мільйонів євро



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Конор Макгрегор MMANytt

Ірландець Конор Макгрегор випускає власний бренд віскі

Ірландське видання The IrishTimes розкрило статистику продажів віскі скандальним бійцем MMA Конором Макгрегором.

З моменту запуску в 2018 році бренду Proper Twelve реалізовано 200 тисяч 9-літрових ящиків (2,6 млн пляшок по 0,75л). Вартість однієї пляшки в межах 28-33 євро.

Для порівняння компанія Jameson 2018 року випустила 7,4 млн ящиків напою. Виручка лише з продажів у США сягнула 1 млрд доларів.

Власний бренд віскі Конор Макгрегор заснував у вересні 2018 року. Наразі його віскі продається в США, Великій Британії та Ірландії.