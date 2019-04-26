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    Скандальний ірландський боєць MMA продав віскі на 78 мільйонів євро

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    Конор Макгрегор&nbsp; - Скандальний ірландський боєць MMA продав віскі на 78 мільйонів євро
    Конор Макгрегор 
    MMANytt

    Ірландець Конор Макгрегор випускає власний бренд віскі

    Ірландське видання The IrishTimes розкрило статистику продажів віскі скандальним бійцем MMA Конором Макгрегором.

    З моменту запуску в 2018 році бренду Proper Twelve реалізовано 200 тисяч 9-літрових ящиків (2,6 млн пляшок по 0,75л). Вартість однієї пляшки в межах 28-33 євро.

    Для порівняння компанія Jameson 2018 року випустила 7,4 млн ящиків напою. Виручка лише з продажів у США сягнула 1 млрд доларів.

    Власний бренд віскі Конор Макгрегор заснував у вересні 2018 року. Наразі його віскі продається в США, Великій Британії та Ірландії.

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