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    Скандальний Макгрегор планує провести бій до кінця 2019 року

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    Конор МакГрегор - Скандальний Макгрегор планує провести бій до кінця 2019 року
    Конор МакГрегор

    В останній раз Макгрегор виходив в Октагон в жовтні 2018 року. Тоді він на турнірі UFC 229 програв росіянину Хабібу Нурмагомедову

    Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях ірландський боєць ММА Конор МакГрегор повідомив, що готовий повернутися в Октагон. За словами Макгрегора, він хоче провести бій до кінця 2019 року.

    «Проведу бій в цьому році? Так це можливо. Я розмовляв з хірургом щодо боротьби, я можу займатися. Приступаю до роботи, я не розгубив форму. Просто потрібно подивитися, чи можу я утримувати захоплення.

    У плані ударів проблем немає. Я можу бити в повну силу. Так що так, планую провести бій до кінця 2019 року», - сказав Макгрегор в інтерв'ю ESPN.

    В останній раз Макгрегор виходив в Октагон в жовтні 2018 року. Тоді він на турнірі UFC 229 програв росіянину Хабібу Нурмагомедову. Після цього ірландець говорив, що завершує кар'єру в ММА, але потім неодноразово натякав на повернення.

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    Джерело: Чемпионат.com

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