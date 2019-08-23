Скандальний Макгрегор планує провести бій до кінця 2019 року



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Конор МакГрегор

В останній раз Макгрегор виходив в Октагон в жовтні 2018 року. Тоді він на турнірі UFC 229 програв росіянину Хабібу Нурмагомедову

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях ірландський боєць ММА Конор МакГрегор повідомив, що готовий повернутися в Октагон. За словами Макгрегора, він хоче провести бій до кінця 2019 року.

«Проведу бій в цьому році? Так це можливо. Я розмовляв з хірургом щодо боротьби, я можу займатися. Приступаю до роботи, я не розгубив форму. Просто потрібно подивитися, чи можу я утримувати захоплення.

У плані ударів проблем немає. Я можу бити в повну силу. Так що так, планую провести бій до кінця 2019 року», - сказав Макгрегор в інтерв'ю ESPN.

В останній раз Макгрегор виходив в Октагон в жовтні 2018 року. Тоді він на турнірі UFC 229 програв росіянину Хабібу Нурмагомедову. Після цього ірландець говорив, що завершує кар'єру в ММА, але потім неодноразово натякав на повернення.

Джерело: Чемпионат.com