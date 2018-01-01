Скандальний український арбітр отримав статус ФІФА

Статус ФІФА отримали троє нових українських арбітрів

Комітет арбітрів ФФУ ухвалив чергове дуже цікаве рішення. Як стало відомо UA-Футбол з наближених до суддівського корпусу джерел, статус ФІФА отримали троє нових українських арбітрів. Це – Віталій Романов (Дніпро), Микола Кривоносов (Київ) та Денис Шурман (Київська область). Відповідно, статус суддів ФІФА втратили Олександр Дердо (Одеська



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віталій Романов

Статус ФІФА отримали троє нових українських арбітрів

Комітет арбітрів ФФУ ухвалив чергове дуже цікаве рішення.

Як стало відомо UA-Футбол з наближених до суддівського корпусу джерел, статус ФІФА отримали троє нових українських арбітрів.

Це – Віталій Романов (Дніпро), Микола Кривоносов (Київ) та Денис Шурман (Київська область).

Відповідно, статус суддів ФІФА втратили Олександр Дердо (Одеська область), Юрій Можаровський (Львів) та Анатолій Абдула (Харків).

Персони всіх трьох новоспечених арбітрів ФІФА – вельми цікаві. 38-річний Віталій Романов, приміром, в цьому сезоні відзначився вкрай суперечливим рішенням в матчі 13-го туру «Динамо» - «Шахтар» коли не призначив пенальті у ворота «гірників» за гру рукою Богдана Бутка.

Кияни протестували проти такого рішення Романова, з чим погоджувалися більшість експертів та журналістів. Проте Комітет арбітрів ФФУ у своєї рубриці POST SCRIPTUM дії Романова виправдав.

Зазначимо, що Віталій Романов у 2016 році рішенням Комітету арбітрів був позбавлений можливості працювати на рівні УПЛ через низьку кваліфікацію.

На елітний рівень Романов повернувся навесні 2017-го року, провів з того часу одинадцять матчів УПЛ (в тому числі – «Динамо» - «Шахтар»), один матч Кубка України і був нагороджений статусом ФІФА

35-річний Микола Кривоносов матчі елітного рівня чемпіонату України судить з зими 2017 року. В українській Прем'єр-Лізі провів наразі лише одинадцять матчів.

За інформацією видання, саме Микола Кривоносов є тим арбітром, який провалив тест на знання з англійської мови, про що вперше публічно повідомив один з ведучих програми «ТаТоТаке» . Попри отримання статусу ФІФА, Микола не працюватиме на міжнародному рівні мінімум до вересня 2018 року.

31-річний Денис Шурман – дебютант УПЛ. На елітному рівні чемпіонату України провів лише шість матчів.