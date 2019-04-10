Скандальному форварду «Марселя» Балотеллі загрожує дискваліфікація до кінця сезону (відео)
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Маріо Балотеллі
Sky Sports
Маріо Балотеллі зломав ніс захиснику «Бордо» Пабло Насіменто
Італійському нападнику «Марселя» Маріо Балотеллі загрожує восьмиматчева дискваліфікація. Так жорстко форварда можуть покарати за фол у матчі 31-го туру чемпіонату Франції проти «Бордо», інформує Football Italia.
Балотеллі в зазначеному поєдинку відмашкою ліктя зламав ніс захиснику суперника Пабло Насіменто. Суддівська бригада не помітила інцидент.
Відтак епізод з порушенням розглядатиме дисциплінарний орган французької Ліги 1.
Раніше Балотеллі неодноразово відзначався скандальними витівками як на полі, так і за його межами.
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