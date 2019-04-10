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    Скандальному форварду «Марселя» Балотеллі загрожує дискваліфікація до кінця сезону (відео)

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    Маріо Балотеллі - Скандальному форварду «Марселя» Балотеллі загрожує дискваліфікація до кінця сезону (відео)
    Маріо Балотеллі
    Sky Sports

    Маріо Балотеллі зломав ніс захиснику «Бордо» Пабло Насіменто

    Італійському нападнику «Марселя» Маріо Балотеллі загрожує восьмиматчева дискваліфікація. Так жорстко форварда можуть покарати за фол у матчі 31-го туру чемпіонату Франції проти «Бордо», інформує Football Italia.

    Балотеллі в зазначеному поєдинку відмашкою ліктя зламав ніс захиснику суперника Пабло Насіменто. Суддівська бригада не помітила інцидент.

    Відтак епізод з порушенням розглядатиме дисциплінарний орган французької Ліги 1.

    Раніше Балотеллі неодноразово відзначався скандальними витівками як на полі, так і за його межами.

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