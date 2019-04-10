Скандальному форварду «Марселя» Балотеллі загрожує дискваліфікація до кінця сезону (відео)



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Маріо Балотеллі Sky Sports

Маріо Балотеллі зломав ніс захиснику «Бордо» Пабло Насіменто

Італійському нападнику «Марселя» Маріо Балотеллі загрожує восьмиматчева дискваліфікація. Так жорстко форварда можуть покарати за фол у матчі 31-го туру чемпіонату Франції проти «Бордо», інформує Football Italia.

Балотеллі в зазначеному поєдинку відмашкою ліктя зламав ніс захиснику суперника Пабло Насіменто. Суддівська бригада не помітила інцидент.

Відтак епізод з порушенням розглядатиме дисциплінарний орган французької Ліги 1.

Раніше Балотеллі неодноразово відзначався скандальними витівками як на полі, так і за його межами.